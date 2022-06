Ministro da Defesa confirma participação militar em reunião com TSE

Brasília (DF) – O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, enviou um novo ofício ao presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin, no qual informa que enviará um representante das Forças Armadas à reunião da Comissão de Transparência das Eleições (CTE) e do Observatório de Transparência das Eleições (OTE), que acontecerá nesta segunda-feira (20), às 15h, de forma virtual.

O representante continuará sendo o general Heber Portella, que já participou das demais reuniões da Comissão.

Fachin reiterou nos últimos dias o convite às Forças Armadas para a reunião virtual da comissão de transparência eleitoral, composta por representantes de várias instituições, mas não comentou o pedido de uma reunião específica como tem solicitado o general Paulo Sergio.

Cobrança

No ofício enviado nesta segunda, Paulo Sergio reforça a pressão para que haja uma reunião presencial entre técnicos para discutir as propostas dos militares, que não foram totalmente acatadas pelo tribunal.

“Reitero a necessidade de realizar uma reunião específica entre as equipes técnicas do Tribunal e das Forças Armadas, haja vista que o aprofundamento da discussão acerca de aspectos técnicos complexos suscita tempo e interação presencial, que não estão contemplados na supramencionada reunião da CTE/OTE”, escreveu.

Fachin tem dito que foi acolhida “a grande maioria” das sugestões dos militares feitas à comissão de transparência, e que outras propostas poderão se implementadas no futuro.

“Embora algumas sugestões não tenham sido acolhidas para esse ciclo eleitoral, serão consideradas para uma nova análise objetivando os próximos pleitos”, escreveu o presidente do TSE.

