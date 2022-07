Covid-19: AM retorna à fase amarela devido ao aumento de casos e de internações

De acordo com o órgão, a taxa de positividade de testes de Covid-19 no Amazonas passou de 6% no início do mês para 24% na última semana

Manaus (AM) – Devido ao aumento de novos casos da covid-19 e de internações hospitalares, o Amazonas entrou novamente na fase amarela, considerada de baixo risco de transmissão do novo coronavírus. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) alerta para a importância da atualização do esquema vacinal contra o vírus, na tentativa de evitar o aumento com maior intensidade da doença.

As informações são do boletim produzido pela FVS-RCP e foi realizado durante os últimos dois meses, destacando os últimos 14 dias (15 a 28 de junho).

De acordo com o órgão, a taxa de positividade de testes de Covid-19 no Amazonas passou de 6% no início do mês para 24% na última semana. Nos 14 dias destacados, o Amazonas apresentou aumento da média diária de casos, passando de 30 para 155 casos.

O aumento de casos foi observado principalmente em Manaus, que saiu de 22 para 129 casos diários. No interior, os casos diários foram de 8 para 26.

Já nas hospitalizações, no período destacado de 14 dias, a ocupação de leitos clínicos passou de 5 para 41 nas redes de saúde pública e privada. A maior proporção de hospitalizações é de idosos (46%) e adultos (38%). Ainda no período analisado, houve um óbito em 26 de junho em Manaus.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, alerta para a importância de buscar a vacinação contra Covid-19.

“São 459 mil pessoas que ainda estão com a 2ª dose do esquema primário atrasada. Entre os maiores de 12 anos, os pacientes sem vacinação apresentam um risco 3,2 vezes maior de adoecer e 8 vezes maior de hospitalização do que quem está com a situação vacinal completa”, destaca.

O boletim destaca ainda que, nos últimos dois meses, houve maior registro de 1ª dose de reforço, conhecida popularmente como 3ª dose, com a aplicação de 124.539 doses registradas, seguido da 2ª dose de reforço (ou 4ª dose) com o registro de aplicação de 122.464 doses.

Segundo o diretor técnico da FVS-RCP, Daniel Barros, a partir do início de maio, foi identificado aumento da vacinação da 2ª dose de reforço quando a aplicação desta dose foi ampliada para maiores de 50 anos, e mais recentemente no fim de junho, para maiores de 40 anos.

Intensificação de serviços

O boletim atualizado da situação epidemiológica da Covid-19 salienta para a importância da vacinação da população, por parte das secretarias municipais de saúde que são responsáveis pela operacionalização da mesma.

As orientações incluem ampliação das campanhas publicitárias de incentivo à vacinação, oferta de exames de diagnósticos nos serviços de saúde e pontos estratégicos.

