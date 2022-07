Escola abre vagas para cursos de teatro, cinema, canto, dança e jazz

As aulas estão previstas para iniciarem no mês de agosto e atendem o público de diferentes faixas etárias

Manaus (AM)- A Interarte Produções, Cia. e Escola de Teatro inicia o segundo semestre do ano com novidades em diferentes segmentos culturais.

Além dos cursos de férias, que já estão sendo realizados, a companhia abriu as inscrições para os cursos de teatro, canto, dança, jazz e o inédito curso de cinema. As aulas estão previstas para iniciarem no mês de agosto e atendem o público de diferentes faixas etárias.

As informações, assim como as matrículas, podem ser feitas via Whatsapp pelo número (92) 99112-1866. A Interarte está localizada na rua Maceió, nº 80, 1º Andar, no Adrianópolis, zona Centro-Sul.

O Curso de Teatro está dividido por categorias para atender alunos de todas as idades. O “Teatro Infantil”, dividido em duas fases, é voltado às crianças de cinco a oito anos e de nove a 11 anos e explora a natureza lúdica das crianças. As turmas possuem, no máximo, 15 alunos e contam com duas professoras por sala. São três horas semanais de aula, aos sábados com opção de manhã ou tarde.

Já os jovens de 12 a 15 anos participam do “Teatro Teens”, que aborda metodologias destinadas especificamente para essa faixa etária que experimenta descobertas e novos estímulos. São três horas semanais de aula, aos sábados com opção de manhã ou tarde.

O “Teatro Adulto”, para o público a partir de 16 anos, tem como proposta promover o desenvolvimento da comunicação direta, que fará toda a diferença na formação e para os desafios que a vida apresenta. Com três horas semanais de aula, o aluno pode escolher entre as turmas na semana ou aos sábados.

Curso de Canto

A turma do “Curso de Canto” também está recebendo novos alunos para o segundo semestre. O curso conta com professores capacitados e metodologia para quem deseja iniciar seus estudos no canto e para os que desejam aprimoramento. Todas as turmas contam com o acompanhamento da fonoaudióloga Raquel Barbosa. Os alunos em formação apresentam seus resultados na “Mostra Interarte”, em apresentações solos ou em grupo.

Curso de Jazz

Assim como o de Teatro, o “Curso de Jazz” está dividido por faixa etária e modalidade. A primeira fase é o “Babyjazz” voltado para crianças de quatro a seis anos, onde é desenvolvido o trabalho lúdico e de encontro corporal da criança nessa faixa etária com o objetivo de explorar a criatividade.

No “Play Jazz”, alunos de sete a nove anos, aprendem os fundamentos do jazz dance e aulas de jazz musical, jazz balé musical e sapateado. Já para a faixa etária de 10 a 13 anos, o “Teenjazz”, o aluno tem acesso à técnica de jazz dance, jazz musical, modern jazz, afro jazz e jazz balé musical.

Por sua vez, o “Jazz Adulto” está dividido em iniciante, intermediário e avançado, onde os alunos terão contato com todas as técnicas de jazz dance e sapateado, para o público a partir dos 14 anos.

Os cursos acontecem de agosto a novembro e os resultados das experiências em sala de aula são apresentados na “Mostra Interarte”, no Teatro Amazonas.

Curso de Cinema

Promovido de forma inédita pela Interarte, o Curso de Cinema é a grande novidade deste semestre. O curso será com o cineasta Bruno Pereira e trabalhará as funções da pré-produção, produção e gravação. Ao término das aulas, os alunos apresentarão um curta-metragem.

