HPS Platão Araújo procura familiares de paciente em Manaus

Manaus (AM)- O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), pede ajuda para encontrar os familiares de um paciente, identificado como Rui Anacleto Sarmento Filho e com 56 anos, que se encontra internado na unidade desde o dia 29 de junho.

O homem, negro, com 1,71m de altura, deficiência física na perna esquerda, pé diabético (membro esquerdo) e dificuldade de locomoção, já está de alta hospitalar.

De acordo com informações do serviço social da unidade, o paciente apresenta desorientação, nega ser pessoa em situação de rua e não sabe informar com exatidão o endereço domiciliar.

Ele informa residir sozinho em uma pensão nas proximidades do bairro mutirão, na zona norte de Manaus. A equipe do HPS realizou tentativas de localizar a residência, porém sem êxito.

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização da família do paciente que entre em contato com o serviço social do HPS Platão Araújo ou ligue para: (92) 3647-4140, 3647-4145, 99214-3253 ou pelo e-mail: [email protected].

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

