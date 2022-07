Kazuki Takahashi, o criador de “Yu-Gi-Oh!”, morre em mergulho aos 60 anos

O artista japonês de mangás e criador de games Kazuki Takahashi, mais conhecido por ser o criador de “Yu-Gi-Oh!” morreu nesta quarta-feira (6), aos 60 anos de idade.

De acordo com o Bleeding Cool, o corpo de Takahashi foi encontrado ontem na costa de Nago, em Okinawa, por oficiais da Guarda Costeira do Japão. Ele usava equipamentos de mergulho e presume-se que a morte tenha sido acidental.

Com o sucesso dos mangás, “Yu-Gi-Oh!” ganhou um jogo de cartas da Bandai, e posteriormente da Konami, chamado “Magic and Wizards”. As cartas foram originalmente publicadas nos Estados Unidos em 2002 e se tornaram um dos games de cards mais populares do mundo, e “Yu-Gi-Oh!” se tornou um fenômeno, ganhando diversos videogames, séries de TV e filmes.

“Yu-Gi-Oh!” foi nomeado pelo Guinness Book em 2011 como o jogo de cartas mais vendido do mundo. O game mais recente de “Yu-Gi-Oh!”, chamado Master Duel, que foi lançado em 2022 para PC, Nintendo Switch, Xbox e PlayStation.

Takahashi continuou a supervisionar a criação do mangá de “Yu-Gi-Oh!” até o fim. Recentemente, só algumas semanas atrás, a Viz publicou um novo projeto de Kazuki Takahashi com personagens da Marvel, Homem-Aranha e Homem de Ferro, que “viajam para o Japão para combater um magnata dos jogos do mal e sua nova tecnologia mortal”. A história é parte do cânone do universo Marvel 616.

*Com informações do Olhar Digital

