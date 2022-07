Restos mortais de humano são encontrados pelo segundo dia seguido em igarapé de Manaus

Equipes da Polícia Civil que já trabalham no caso dos restos mortais encontrados no mesmo local, na manhã de quarta-feira (6), estiveram lá novamente

Manaus (AM) – Pelo segundo dia seguido, restos mortais humanos foram encontrados no igarapé do Mindu, no entorno do Parque dos Bilhares em Manaus, na tarde da quinta-feira (7). As partes do corpo estavam próximo à ponte da avenida Constantino Nery, na Zona Sul da capital.

A polícia suspeita que as partes do corpo sejam de uma mesma pessoa, que fora morta e teve os “pedaços” jogados no igarapé.

De acordo com informações de Guardas Municipais que trabalham realizando patrulha no local, por volta de 12h, a guarnição sentiu um forte odor vindo da área. A partir disso, a equipe avistou, na beira do igarapé, parte de uma coxa humana e uma mão.

Após constatarem que seria de um corpo humano, os servidores da prefeitura acionaram a Polícia Militar e os órgãos competentes para realizar o trabalho de remoção e investigação.

Equipes da Polícia Civil que já trabalham no caso dos restos mortais encontrados no mesmo local, na manhã de quarta-feira (6), estiveram lá novamente para levantar os dados sobre a ocorrência de hoje.

Os restos mortais foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

