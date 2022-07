Brasil vence Japão e garante lugar na semifinal da Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei está na semifinal da Liga das Nações. Nesta quarta-feira (13), o Brasil venceu o Japão pelas quartas de final por 3 sets a 1 (29/27, 28/26, 20/25 e 25/14), em Ancara, na Turquia. A ponteira Gabi se destacou e foi a maior pontuadora da partida, com 23 acertos.

A oposta Kisy, com 20, e a ponteira Julia Bergmann, com 17, também tiveram boas atuações. A equipe do treinador José Roberto Guimarães aguarda o vencedor de Estados Unidos e Sérvia para conhecer o adversário da semifinal que será realizada no próximo sábado (16).

“Foi uma vitória incrível contra o Japão pelas quartas de final. Tivemos que atacar várias vezes para conseguir colocar a bola no chão. Tivemos paciência e coragem nos momentos de decisão. Nos unimos nos momentos de dificuldade e isso foi fundamental. O saque também foi importante. Começamos errando muito nos dois primeiros sets, mas conseguimos reverter e trazer a vitória para o nosso time. Depois de perder o terceiro, voltamos com uma postura melhor no quarto já sabendo onde atacar e mais agressivos. Ainda não sabemos contra qual equipe vamos jogar nas semifinais, mas estamos muito confiantes”, disse Gabi, a capitã e maior pontuadora da partida com 23 pontos.

O treinador brasileiro, José Roberto Guimarães, avaliou a partida e como está a preparação para próxima fase.

“Cometemos alguns erros, mas foi muito importante para essas jogadoras a oportunidade de jogar contra o Japão em uma partida eliminatória. Ganhamos quatro posições nesse jogo e estamos entre os quatro melhores da competição. Agora vamos analisar os pontos positivos e negativos dessa partida para a semifinal contra os Estados Unidos ou a Sérvia”.

