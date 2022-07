Confira a lista do terceiro lote do “Auxílio Aluguel Cheia 2022”

Cada família irá receber duas parcelas no valor de R$ 600, por meio de pagamento via ordem bancária

Manaus (AM) – A terceira lista com os nomes de mais 380 beneficiários com o Auxílio Aluguel Operação Cheia 2022 foi divulgada pela Prefeitura de Manaus. Na quarta-feira (13), o rio Negro registrou a cota de 29,34 metros considerada severa pelos órgãos de medição.

Cada família irá receber duas parcelas no valor de R$ 600, por meio de pagamento via ordem bancária. As guias de pagamento da primeira parcela já estão disponíveis aos beneficiários e estão sendo entregues na sede da secretaria, localizada na avenida Ayrão, Centro.

“Este ano, diminuímos o número de lotes em relação ao ano passado, para contemplar o maior número de famílias ao mesmo tempo. O operador bancário do pagamento implementou a carteira digital que acabou gerando alguns problemas na transferência e com isso, tivemos que esperar o pagamento do primeiro e segundo lote para poder iniciar o pagamento do terceiro. Apesar da diminuição do volume do rio Negro, estamos garantindo que as pessoas tenham acesso ao auxílio e façam os reparos necessários em suas residências”, destaca a titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jane Mara Moraes.

Até o momento, 3.206 famílias já foram beneficiadas com o Auxílio Aluguel, em 17 bairros da capital: Aparecida, Betânia, Cachoeirinha, Centro, Colônia Antônio Aleixo, Compensa, Crespo, Educandos, Glória, Mauazinho, Presidente Vargas, Puraquequara, Raiz, Santo Antônio, São Jorge, São Geraldo e Tarumã. aproximadamente 600 moradores da área ribeirinha também serão beneficiados e receberão o auxílio em parcela única no valor de R$ 1.200.

“Por questões de logística, o repasse do auxílio para a área ribeirinha será feito em parcela única, via entrega de ordem bancária. Nossa equipe já esteve nas comunidades validando os cadastros e na próxima semana deveremos fazer a entrega das guias”, informa Jane Mara.

A lista com os nomes dos beneficiários pode ser consultada no endereço eletrônico semasc.manaus.am.gov.br/serviço_cidadao, ao clicar no ícone “Lista Auxílio Aluguel – Operação Cheia 2022”. A Semasc montou uma força tarefa para ligar para as famílias, orientando sobre a entrega da Guia de Pagamento.

