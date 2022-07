Empate de tricolores no estádio Morumbi

Fluminense perdeu a chance de encostar de vez no líder da competição nacional e o São Paulo de se aproximar do G-6

Em um jogo bem movimentado, São Paulo e Fluminense empataram na tarde deste domingo (17), por 2 a 2 no estádio do Morumbi, em encontro válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contou com gols de André, Luciano, Patrick e Manoel.



O duelo ficou marcado pelo encontro de dois técnicos de destaque da competição: Rogério Ceni e Fernando Diniz. Diniz que já comandou o Tricolor paulista e retornou ao Morumbi pela primeira vez desde quando deixou o posto.

Fluminense começa intenso e sem deixar espaço para o São Paulo

Os primeiros minutos no Morumbi começaram a favor da equipe carioca. Logo no primeiro minuto de jogo, Matheus Martins recebeu um bom passe e levantou para Cano, que tentou bater de primeira, mas subiu demais.

O começo da primeira etapa foi de domínio do Fluminense, que por conta da forte marcação, não deixou espaço para o Tricolor paulista reagir e criar chances de contra-ataque. Típico de Fernando Diniz, a equipe carioca começou com bastante troca de passes, criando mais chances de ataques nestes minutos e travando as tentativas do time da casa.

Quando o São Paulo conseguiu recuperar a posse de bola e equilibrar um pouco a partida, tentou alguns passes, mas sem conseguir infiltrar a defesa adversária. Aos 12 minutos, Talles Costa arriscou de longe, porém a bola saiu.

Fluminense abre o placar e saí na frente

​​Aos 22 minutos de jogo, Cano chegou perto de abrir o placar do confronto. Após uma falha de Léo, zagueiro do São Paulo, o artilheiro da equipe carioca tentou uma finalização, defendida por Jandrei.



Porém, não demorou muito para uma nova chance ser criada. Patrick errou um passe para Talles, que parou nos pés de André. Após triangular com Ganso, aproveitou a oportunidade e chutou direto para gol. A bola chegou a bater na trave, mas logo entrou.

É Luciano!

​Poucos minutos depois do gol de André, o São Paulo passou por algumas substituições importantes. O goleiro Jandrei, que sofreu uma joelhada nas costas, foi substituído pela cria de Cotia Thiago Couto. Patryck, por sua vez, deu lugar a Welington.



Depois das trocas, o Tricolor paulista recuperou a bola e partiu para o ataque. Igor Gomes cobrou um escanteio na área adversária, que a priori foi desviado pela zaga fluminense. O meia não desistiu e tentou novamente. Desta vez, o cruzamento parou em Luciano, que aproveitou e tocou para o gol, empatando a partida.

Tricolor paulista reage e vira o placar

​Depois do empate, a postura do São Paulo foi outra. Perto dos 41 minutos de jogo, Rogério Ceni fez outra substituição preocupante: Léo, que deixou o gramado chorando bastante.



Luizão, também da base, entrou em seu lugar. Após a saída do defensor, Patrick balançou as redes e virou o placar para o clube do Morumbi.



Depois de uma boa sequência de passes entre Luciano e Talles Costa, o Pantera Negra, de carrinho, marcou o segundo. Assim, a primeira etapa terminou em 2 a 1 para a equipe são-paulina.

Segundo tempo começa com domínio são-paulino

​Se na primeira etapa, Fluminense começou intenso, a situação se reverteu na etapa final. Depois da virada de jogo do Tricolor, a postura do elenco de Diniz ficou diferente.



Logo no primeiro minuto de jogo, Patrick recebeu pela esquerda e tentou um passe para Luciano, que não perdeu tempo e arriscou direto para o gol. Porém, a bola foi defendida pelo goleiro Fábio. Além disso, foi marcado impedimento em cima do camisa 88.

Tudo fica igual no Morumbi

​A reação do Fluminense chegou perto dos 19 minutos da etapa final. Aos 17 minutos do segundo tempo, Ganso tentou bater cruzado para o gol, mas a bola não entrou. Dois minutos depois, veio o segundo da equipe carioca e Manoel trouxe o empate.



Após uma cobrança de escanteio de Nathan, Nonato cruzou na área para Manoel, que não pensou duas vezes e tocou direto para o gol, igualando o placar no Morumbi.



O empate da equipe de Diniz deu um novo ar para a partida. Os confrontos ficaram mais duros e mais disputados. As duas equipes começaram a buscar chances para avançar no placar e sair com os três pontos.



Enquanto de um lado as trocas de Ceni no setor ofensivo não surtiram tanto efeito, do lado do Fluminense foi diferente. A entrada de Nathan e Nonato foram positivas para a movimentação. Inclusive, de um lance de Nonato que saiu o segundo gol.



Sem grandes novidades, a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou empatada por 2 a 2 no estádio do Morumbi.

E agora?

​Com o resultado, os dois times somaram um ponto. Fluminense agora conta com 28 pontos e o São Paulo com 24.



O Tricolor paulista volta a campo na quarta-feira (20) contra o Internacional, pelo Brasileiro. Pela mesma competição, a equipe de Diniz também joga na quarta-feira, contra o Goiás.

*Com informações do Lance

