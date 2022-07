‘Fadinha’ vence o Mundial de Skate Street nos EUA com manobra ‘incrível’

A skatista Rayssa Leal voltou a fazer história neste domingo (17), no cenário mundial do skate street. Na disputa da etapa de Jacksonville, nos Estados Unidos, a ‘Fadinha’ voltou ao lugar mais alto do pódio no evento da Liga Mundial (SLS) e começou a temporada com o pé direito ao mandar um flip smith de back no corrimão e ser campeã do torneio.

Desde o início da grande final, Rayssa Leal e Pâmela Rosa dominaram as melhores voltas entre todas as finalistas e passaram a liderar a competição. Na primeira tentativa, a ‘Fadinha’ acabou errando a última manobra, mas garantiu uma nota 7.1. Já Pâmela foi ainda melhor e virou líder após somar 8 pontos em sua primeira chance.

Já na segunda tentativa, Pâmela Rosa não conseguiu melhorar sua volta e descartou uma nota 5. Mesmo assim, a brasileira terminou a fase inicial da grande decisão no primeiro lugar. Já Rayssa Leal também tentou aumentar sua pontuação, mas não teve sucesso e ficou com a segunda posição antes do começo da segunda parte da final com as manobras decisivas.

Líder da competição, Pâmela Rosa viveu momento de muita polêmica durante a competição. Ao completar a primeira tentativa de manobra, a brasileira teve sua pontuação zerada. O motivo foi revelado pela organização da Liga Mundial de Skate Street e diz respeito à repetição de manobras em um mesmo obstáculo da pista.

Já nas últimas tentativas de manobras, Rayssa Leal acabou sendo superada pela japonesa Yumeka Oda, que tirou um 9.4 e fez a maior nota da história da competição feminina na SLS. Contudo, a ‘Fadinha’ não sente pressão e conseguiu a virada no placar ao tirar 7.6 e conquistar o título da etapa de Jacksonville. Pâmela Rosa ficou em terceiro!

Veja os vídeos das manobras de Rayssa Leal:

*Com informações do Sport Buzz

