Amazon Tecnogame realiza evento em Manaus

Manaus (AM)- Os amantes dos jogos eletrônicos estão na contagem regressiva para o maior evento da Região Norte que acontecerá em Manaus, nos dias 30 e 31 de julho, no Centro de Convenções Vasco Vasques, das 13h às 23h.

O Amazon Tecnogame vai reunir, durante dois dias, a nata dos e-sports, prometendo transformar o cenário local e deixando Manaus em evidência, com eventos de alto nível e tudo chancelado pela Federação Amazonense de E-Sports (Faesp).

O evento contará com uma mega estrutura para receber os visitantes e transformar o Amazonas em um polo de tecnologia voltado ao e-sport, com campeonatos presenciais, cultura k-pop, cosplays, animes e a presença de influencers renomados no cenário nacional e internacional.

Conforme o presidente da Faesp e um dos idealizadores do evento, Andryw Antony, o projeto para a realização do Amazon Tecnogame está pronto desde 2020, mas devido a pandemia, foi necessário esperar mais um pouco.

“Tive a oportunidade de, em 2019, participar do Brasil Game Show (BGS) em São Paulo. É uma feira de games, a maior da América Latina. Lá eu puder ver o tamanho do mercado do esporte eletrônico e fiquei me perguntando: ‘Por que não ter uma dessas no Amazonas, em Manaus?’”, explicou.

Foi então que Antony conheceu o Leonardo Andrade, o “Leo”, e inspirados no BGS, colocaram em prática o Amazon Tecnogame. “O projeto está pronto há dois anos, e graças ao apoio do Governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus e de parceiros tivemos a oportunidade de tocar o projeto e realizar esse sonho”, enfatizou o presidente da Faesp, ressaltando que o evento é o maior do Norte e Nordeste.

Divulgação

O que vai rolar

Com uma mega estrutura montada, durante dois dias, mais de 12 competições de jogos eletrônicos vão acontecer, como Free Fire (categorias mobile e emulador), nos naipes masculino e feminino; League Of Legend (LOL), Valorant, e Yu-Gi-Oh.

No Espaço Gamer vai acontecer jogos de console grátis, com Fifa, Street Fighter e King Of Fight, além de muita diversão com disputas do melhor cosplay e palco para campeonatos de Just Dance, K-pop e Pokémon Go.

Tem presença confirmada seis grandes influenciadores e bastante conhecidos no cenário dos jogos eletrônicos: Boca de 09, Loud Will, The Radioativo, Racha XP, Samuca e Michel Veríssimo Yu-Gi-Oh.

Ação Social

Além de fomentar o esporte eletrônico na região, o Amazon Tecnogame também vai realizar uma ação social. Para quem for prestigiar o evento, a entrada é apenas um quilo de alimento não perecível. O objetivo é arrecadar dez toneladas em cada dia de evento e o alimento será doado a instituições de caridade.

