Traficantes são presos com arma, drogas e farda da Rocam em Manaus

As prisões aconteceram no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Uma operação deflagrada por policiais civis do 17° Distrito Integrado de Polícia (DIP) terminou com quatro pessoas envolvidas no tráfico de drogas presas, na tarde de segunda-feira (18), na rua Chico Mendes, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

A polícia encontrou com os criminosos drogas, arma e uma farda completa da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

Os suspeitos foram identificados como Carlos Alexandre Oliveira Teles, de 35 anos, Iago Moraes Pereira, de 33 anos, Osmarina Rosa Costa, de 33 anos e Sandiego Gonçalves Oliveira, de 20 anos.

De acordo com a equipe que atuou na ocorrência, haviam duas casas no mesmo terreno e em uma delas Osmarina, apontada como chefe do grupo criminoso, foi presa.

Já na outra casa foram encontrados os outros suspeitos, sendo que dois deles são monitorados por tornozeleira eletrônica. Durante revista, os PMs localizaram uma pistola calibre 380, um cartucho calibre 27, assim como porções de cocaína e a farda da Rocam.

Os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e irão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Eles irão passar por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

