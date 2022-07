Renato Augusto segue sem prazo para retorno ao Corinthians

Renato Augusto tem vivido um drama no Corinthians por conta de uma lesão na panturrilha. O volante é desfalque desde o dia 19 do mês passado e ainda não tem prazo para voltar aos treinos e muito menos aos jogos.

Nesta quarta-feira (20), o clube divulgou uma entrevista com o fisioterapeuta e consultor do clube, Bruno Mazziotti, que buscou esclarecer a lesão do jogador.

“Hoje o momento do Renato, é um momento que ele tem uma lesão na musculatura do solear (região da panturrilha), uma musculatura extremamente solicitada. Por característica, com a idade, todos os atletas começam a perder a sua capacidade de produção a mais de força, então preciso ter cuidado”, afirmou.

Bruno Mazziotti disse que Renato Augusto ainda passa pelo processo de recuperação, e não de transição, quando acontece o retorno aos treinos regulares junto com o resto do elenco.

“Ele ainda passa por um processo de recuperação, ele não está na fase de transição, está num processo de recuperação. É um atleta que está bastante ansioso para voltar, mas a gente já está aí na margem de colocar outros atletas numa condição de competição, que para a gente é importante na fase que vem logo a seguir, que é fase de mata-mata das competições mais importantes do ano”, destacou o fisioterapeuta.

Nesta quarta-feira (20), o Corinthians recebe o Coritiba, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Brasileirão. O time está na 3ª colocação com 29 pontos.

Foto: RODRIGO COCA / AGÊNCIA CORINTHIANS

