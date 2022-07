Ex-empresária critica Rayanne Morais por novo relacionamento e diz que Latino pagou 23 plásticas para ela

Revoltada com o novo relacionamento de Rayanne com Victor Pecoraro, a empresária voltou a acusar a atriz de destruir o casamento de 15 anos do ator com Renata Mulle

Ex-empresária de Rayanne Morais, Sylvia Goulart resolveu soltar o verbo e entregar todos os “podres” que sabe sobre a atriz, que foi casada com Latino entre 2014 a 2015.

Revoltada com o novo relacionamento de Rayanne com Victor Pecoraro, a empresária voltou a acusar a atriz de destruir o casamento de 15 anos do ator com Renata Muller e se referiu a ela como “santinha do pau oco”.

Em uma sequência de vídeos postados nos stories do Instagram, Sylvia afirma que foi Victor e a então mulher dele que conseguiram uma vaga para Rayanne no filme “A entrega”, que ela rodou com o ator em março, e que o relacionamento dos dois teriam começado nos bastidores das filmagens, quando o ator ainda estava casado.

“O casal arrumou um emprego para ela fazer o filme. Olha aí o que ela fez com os dois. O homem se apaixonou… (…) Ela tem esse tom de fazer as pessoas se apaixonarem. Essa a pessoa atrapalha e deixa as pessoas infelizes”, iniciou Sylvia, antes de enumerar vários “podres” da ex-mulher de Latino:

“Ela é destruidora de vidas felizes. Ela quer trampolim. Ela ficou três anos contratada e não me pagou. Ela faz Instagram fakes para comentar nas próprias fotos, fingindo ser fã. Ela é tão fake… Latino pagou mais de 23 plásticas. Ela é Falsa. Ela adora mídia, adora aparecer”.

*Com informações do iBahia

