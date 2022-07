Governo emite licença de reconstrução do trecho do meio na BR-319

Brasília (DF) – A licença prévia para reconstrução da BR-319, trecho do meio, foi emitida nesta quinta-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e entregue ao Ministério de Infraestrutura. A estrada liga, via terrestre, as cidades de Porto Velho (RO) a Manaus (AM).

A informação foi divulgada pelo pré-candidato ao Senado Federal, coronel Alfredo Menezes (PL), que recebeu uma cópia do documento das mãos do ministro Marcelo Sampaio, após reunião em Brasília.

De acordo com Menezes, o impasse finalmente chegou ao fim, uma vez que o documento vai permitir a reconstrução da BR-319 e tirar definitivamente os estados do Amazonas e Roraima do isolamento e ligá-los ao centro-sul do Brasil.

“Acabei de receber a licença prévia para reconstrução da BR-319, trecho do meio. Com esta licença, em primeira mão, vai iniciar o processo de licitação para a construção das três primeiras pontes vindo de Porto Velho (RO) para Manaus (AM), localizado no trecho do meio de 400 quilômetros. Mais um objetivo do governo Bolsonaro que está sendo alcançado. Amazonas rumo ao futuro”, comemorou Menezes.

A reconstrução da BR-319 é uma das promessas de campanha do governo Bolsonaro. Inaugurada na década de 70, a BR-319 tem hoje grande parte de seu trajeto danificado e sem nenhuma pavimentação, o que dificulta não só o tráfego de veículos e o transporte de cargas, mas também a fiscalização da grilagem de terras e o desmatamento.

