CSU do Parque 10 recebe ”Pai Me Leva” na primeira semana de agosto

Manaus (AM)- Feira “Me Encanta Manaus” chega à sua sexta edição com homenagem aos pais, três shows musicais por dia, sorteio de brindes e diversão para toda família

A Feira chega à sua sexta edição com muito desapego, atrações musicais, grupos de dança, gastronomia, moda, artesanato, parquinho. O evento é gratuito, de 3 a 7 de agosto, das 16h à meia-noite, no CSU do Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul da cidade.

Em meio a vasta programação de artistas que se apresentarão na Feira, o primeiro dia promete muita diversão com ritual do bumbá Garantido e Leonardo Castelo, além de Maycon Hossy e Bernardo Nunes.

“Já vamos começar rememorando o clima recente da Ilha Tupinambarana com a apresentação dos artistas de Garantido e Caprichoso. Leonardo Castelo e Arlindo Neto, respectivamente, do vermelho e do azul, farão do CSU, palco de toadas inesquecíveis. Castelo vai abrir o evento e Neto fechar”, adiantou a coordenadora do evento, Liliane Morato.

Leonardo Castelo leva o ritmo do boi para a Feira

De acordo com Morato, a “Feira Me Encanta Manaus – Pai, Me Leva”, reunirá mais de 100 expositores e 15 atrações artísticas.

Arlindo Neto se apresenta na Feira

Homenagem aos pais e filhos

O Dia dos Pais ocorrerá no próximo 14 de agosto e a “Feira Me Encanta Manaus – Pai, Me Leva”, vai antecipar a data promovendo muita diversão para toda a família.

Se, por um lado os papais vão se divertir com música, gastronomia, compras, etc, do outro lado a criançada vai aproveitar variedade de brinquedos no Espaço Kids.

“Além da programação musical com três shows a cada dia, no Espaço Kids, será possível adquirir passaporte para diversão em todos os brinquedos, com valores acessíveis praticados ao preço de R$ 5 (para cada cinco minutos). A idade é de 2 a 15 anos. Lembrando que não teremos neste espaço, roda gigante”, contou o coordenador do evento, Teco Botelho.

A Feira tem a assinatura da Curta Mais Eventos, será apresentada pelo radialista Erick Guimarães e conta com o apoio da prefeitura de Manaus, através do IMMU e do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria da Sepror, ADS, Polícia Militar.

