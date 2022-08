Equipe do vereador Amom Mandel sofre atentado a tiro em Manaus

Manaus (AM) – A equipe do vereador Amom Mandel sofreu um atentado a tiro, na última terça-feira (2), no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. O parlamentar não estava no veículo.

No carro estavam integrantes da equipe de Bases Políticas de Amom Mandel (Cidadania). Eles foram averiguar denúncias relacionadas ao transporte coletivo, quando o veículo foi atingido por um disparo de arma de fogo.

O veículo que estava com adesivos da convenção e da pré-campanha de Amom para deputado federal, foi abordado por homens em uma motocicleta, de placa ainda não identificada, que gritaram “Amom aqui não”, antes de disparar contra o carro e fugirem. Ninguém foi atingido. O veículo passou por perícia e o boletim de ocorrência foi registrado com as respectivas fotos.

Todos os procedimentos legais foram tomados e a justiça eleitoral também será acionada oficialmente sobre o caso. Acompanhamos o caso com cautela com a nossa equipe jurídica.

Amom espera que o ato seja seriamente apurado pelas autoridades de segurança do Amazonas, e que o pleito eleitoral de 2022 não seja marcado por atos de extrema violência contra apoiadores e candidatos de nenhum partido político.

