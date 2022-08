Fundação Doutor Thomas recebe quase 2 mil fraldas geriátricas da Prefeitura de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), entregou um total de 1.965 unidades de fraldas geriátricas, nesta sexta-feira (5), arrecadadas como um dos itens da disputa de rei e rainha do arraial da secretaria. A doação foi feita à Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul.

A secretária da Semed, professora Dulce Almeida, participou do evento e falou que a marca da gestão do prefeito David Almeida é a solidariedade. “Estamos entregando, hoje, quase 2 mil fraldas, arrecadadas na disputa do rei e rainha da Semed. A solidariedade é uma marca da gestão do prefeito David e da educação pública de Manaus. Estamos muito felizes em poder confraternizar nesse momento com pessoas que já fizeram tanto por todos nós”, declarou a secretária.

A casa de apoio atende 133 idosos que necessitam diariamente de fraldas, assim como outros produtos de higiene. A diretora administrativa da FDT, Gracilene Celestino, agradeceu a ação da Semed e falou da importância desses materiais.

“É com muito prazer que recebemos esta doação da Semed. É um gesto muito simbólico para todos nós. Essas fraldas são extremamente necessárias para a nossa instituição, pois é um item que sempre está na nossa lista de prioridades. Todos nós agradecemos muito o gesto de amor da Semed e de todos os funcionários”, agradeceu Gracilene.

A moradora da fundação, Nadir Fará, em nome dos demais internos da casa de apoio, agradeceu a todos os servidores da Semed. “Estou aqui para representar todos os idosos que moram nesta casa. Muito obrigada, estamos muito felizes”, agradeceu emocionada.

*Com informações da assessoria

