Dois homens morrem atropelados por carro desgovernado em Manaus

Manaus (AM) – Dois homens, até o momento não identificados, morreram após serem atropelados por um motorista supostamente embriagado, na noite de domingo (7). O caso ocorreu na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte da capital. Após o acidente, o motorista fugiu do local.

O atropelamento aconteceu em frente à área de reserva Adolfo Ducke. Devido ao impacto do veículo, uma parte da grade do local foi arrancada. Conforme as informações repassadas à polícia, as duas vítimas estavam subindo a ladeira a pé quando o veículo desgovernado descia a avenida.

Conforme testemunhas, o carro invadiu a calçada e atropelou os dois homens, uma das vítimas foi arremessada para dentro da área de mata. Já a outra morreu na via pública. Os policiais militares informaram que latas de cerveja foram encontradas na parte interna do veículo.

Ainda conforme os agentes, apesar de fugir, o motorista deixou no carro documentos pessoais, o que está ajudando as autoridades nas buscas pelo autor do atropelamento.

A equipe policial que atendeu a ocorrência acionou os demais órgãos responsáveis pela investigação. Os corpos das duas vítimas foram removidos e levados para a sede do Instituto Médico Legal (IML).

O acidente está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Acidente de Trânsito (Deat).

