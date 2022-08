Mourão “não comeu a boina” e agora quer deixar a Amazônia para “depois”

Em março de 2019, em palestra na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, declarou que “comeria a boina” se o trecho central da BR-319 não fosse asfaltado, ou repavimentado, pelo governo Jair Bolsonaro

Em março de 2019, em palestra na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, declarou que “comeria a boina” se o trecho central da BR-319 não fosse asfaltado, ou repavimentado, pelo governo Jair Bolsonaro.

Hoje, agosto de 2022, a BR continua na mesma situação e o general só pensa na sua campanha a senador pelo Republicanos no Estado do Rio Grande do Sul. Nomeado para presidir o Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL), ele não mobilizou o órgão para nada, apesar da disparada dos crimes ambientais na região.

Integrado por 14 ministros de estado e por governadores do Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, o CNAL agoniza, tendo se reunido em 2022 apenas uma vez. Interpelado sobre a questão, Mourão afirmou ser melhor “deixar pra depois” o Conselho, que prometeu voltar a reunir “em agosto ou setembro”.

Correria

A despeito da sua condição de mandachuva do CNAL e de seus laços com a região, Hamilton Mourão sempre visitou a Amazônia na base da correria.

Entre janeiro e junho deste ano, ele veio às carreiras prestigiar a Semana do Guerreiro da Selva e a abertura da ExpoAmazônia.

Enquanto isso, o Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) não para de divulgar números alarmantes sobre o desmatamento na Amazônia. Em junho, foram 1.20 km² destruídos pelos incêndios criminosos.

ALE vota Fundef

A Assembleia Legislativa (Aleam) votará, nesta quarta-feira (10), o projeto de lei do Governo do Estado que determina o pagamento de precatórios do Fundef aos professores do Amazonas.

Presentes na reunião de ontem da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Aleam, os deputados Belarmino Lins (PP) e Serafim Corrêa (PSB), que se empenham em favor da matéria desde a semana passada, destacaram a aprovação do PL no âmbito da Comissão.

“Acreditamos na alta sensibilidade do presidente do Poder, deputado Roberto Cidade, que há de brindar a população amazonense com a votação do projeto na sessão desta quarta”, disse Belão à coluna.

Ipaam omisso

Em mensagens à coluna, líderes comunitários que participaram de uma Audiência Popular no dia 2 de agosto de 2022, no Centro Pastoral São Paulo VI, em Itacoatiara, dizem estranhar que o IPAAM esteja demorando para agir contra a empresa Eneva, suspeita de causar danos ambientais impactantes na região onde explora gás natural.

Decorrida uma semana do evento, o Ipaam não moveu uma palha sequer para deflagar um processo de fiscalização rígido que combata o uso de substâncias altamente tóxicas em suas operações no Campo do Azulão, causando riscos à saúde da população local e a contaminação do solo, inclusive dos mananciais de água subterrânea.

Patrimônio cultural

Uma das principais festas do interior do Amazonas, o Festejo de Santo Antônio de Borba passou a ser, oficialmente, declarado Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas.

Aprovado pela Assembleia Legislativa, o projeto de lei, de autoria do deputado Roberto Cidade (UB), foi sancionado pelo governador Wilson Lima.

“O Festejo está perpetuado, não poderá ser extinto sob qualquer pretexto”, disse Cidade à coluna.

“Super Escritores”

A Prefeitura de Manaus divulgou a premiação do concurso “Super Escritores” da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Sul, da Semed.

Na categoria “Cartaz”, a vencedora foi Adriana Victoria, da escola municipal Padre Sebastião Puga, localizada no bairro Japiim, Zona Sul.

Na categoria “Poema”, o primeiro colocado foi o estudante Alfonso Josué Brito, da escola municipal Dr. Geraldo Pinheiro, também do bairro Japiim.

“Vitória de todos”

Em vídeo, o deputado federal Bosco Saraiva, presidente estadual do Solidariedade, destacou “uma grande vitória do Amazonas, uma vitória de todos”, comemorando mais uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em favor da Zona Franca de Manaus.

Para Bosco, “foi mais uma soberba vitória do nosso SD e da bancada federal amazonense no Congresso, o Governo Federal não conseguiu burlar a decisão anterior do STF sobre a redução do IPI, a ZFM não será atingida pelo novo decreto federal”.

“União da bancada”

Candidato ao Governo do Estado pelo MDB, o senador Eduardo Braga foi outro parlamentar que comemorou nas redes sociais o triunfo do Amazonas no STF.

Braga ressaltou “a união da bancada” como fundamental para o êxito da luta política do Estado em favor da ZFM no Supremo. Na mesma linha, o senador Omar Aziz (PSD) também destacou a força da bancada.

Agora, reina a expectativa sobre a posição da Advocacia-Geral da União e da Procurador-Geral da República acerca do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade do SD pela ZFM.

Apoio evangélico

O governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida marcaram presença na 1ª Convenção Geral de Pastores 2022, na segunda-feira (08), evento coordenado pela Base Cristã do Amazonas, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste.

Na ocasião, os pastores declararam apoio à reeleição do governador.

Crimes continuam

Dois anos depois do massacre contra indígenas e ribeirinhos dos rios Abacaxi e Marimari, nos municípios de Nova Olinda do Norte e Borba, a situação continua crítica no Madeira e são urgentes as medidas de reparação e de proteção das comunidades locais ante a fúria do crime organizado.

A afirmação é do deputado federal Zé Ricardo (PT-AM), para quem os conflitos entre facções criminosas e ribeirinhos poderão se agravar com a saída da Polícia Federal da região.

Em 2020 houve a ocorrência de um conflito que resultou na morte de dois policiais militares e outros dois feridos em circunstâncias até hoje pouco esclarecidas.

Governo turbina

A dois meses das eleições, o Palácio do Planalto turbina o pagamento de benefícios sociais. A partir deste mês de agosto, a conta ficará acima de R$ 13 bilhões, sendo R$ 12,1 bilhões destinados ao Auxílio Brasil de R$ 600, além de R$ 624 milhões ao Auxílio Gás de R$ 110.

O montante também considera R$ 381,8 milhões de recursos destinados ao pagamento das duas primeiras parcelas do BEm Caminhoneiro (Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga).

Auxílio Brasil

O total de recursos do pacote de bondades sociais do Planalto, com duração prevista até dezembro, é da ordem de R$ 41,25 bilhões.

O Auxílio Brasil irá transferir R$ 600 a um total de 20,2 milhões de beneficiários de agosto até o fim do ano.

Lula abusa

Em pré-campanha em Teresina (PI), no último dia 3, o petista Lula cometeu crime eleitoral, em vídeo, ao pedir votos para o ex-governador Wellington Dias, que disputa o Senado, e para o candidato ao governo local, Rafael Fonteles (PT).

Imediatamente, a ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que o vídeo de Lula fosse removido em 24 horas, mas a propaganda antecipada segue postada em redes como Facebook, Instagram e YouTube.

A desobediência implica em multa superior a 5 mil reais.

Prevaricação

Conforme determinação da ministra Rosa Weber, do STF, a Procuradoria-Geral da República terá que se manifestar sobre pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, suspeito de prevaricação e ativismo judicial.

A determinação contempla ação de um advogado que reagiu a ato de Moraes ao proibir postagens que associaram o ex-presidente Lula ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Em sua ação, o advogado acusa Moraes de “tentar esconder as informações em delação premiada que apontam para uma relação entre o Partido Dos Trabalhadores e o PCC”.

