Candidatos do AM iniciam ações de campanha eleitoral nesta terça (16)

Manaus (AM) – A largada da campanha eleitoral deste ano inicia nesta terça-feira (16), e alguns candidatos já anunciaram suas primeiras ações. Neste período, é permitido passeatas, propagandas nas redes sociais, carreatas e motoceatas. Para cientistas políticos, a rapidez na implementação de ações de campanha pode ser positiva.

Um desses candidatos que agirá de forma imediata na campanha eleitoral é o governador do Amazonas Wilson Lima (União Brasil), que já anunciou a realização de um adesivaço, que acontecerá na madruga desta terça-feira (16), exatamente 00h00.

A campanha é a primeira de uma série de ações para impulsionar sua candidatura para a reeleição. O evento acontecerá no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. Nas redes sociais, Wilson Lima tem publicado postagem em contagem regressiva para a caminhada que acontecerá também nesta terça-feira.

Juntamente com o governador, também participarão do adesivaço o candidato ao senado, Coronel Menezes, e o deputado federal Alberto Neto (PL), que disputará a reeleição.

“Convido você, seus amigos e sua família a me acompanhar na caminhada para darmos continuidade ao trabalho. Vamos juntos!! É daqui para melhor!! O Amazonas rumo à vitória do povo”, disse.

O período de campanha eleitoral começa no dia 16 de agosto e termina no dia 1°de outubro, data anterior às eleições, marcadas para acontecer no dia 2 de agosto.

Conforme o cientista político Carlos Santigo, a ação do governador Wilson Lima de iniciar a campanha eleitoral no primeiro minuto do início do período de campanha eleitoral permitido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), reflete o cenário desta campanha.

Para ele, será uma campanha quente e disputada, algo positivo para a democracia, porque o eleitor estará diante, não apenas de propaganda, mas também de conteúdo, de propostas e ideias. Nesse sentido, haverá uma grande abertura para o debate. Santiago também pontua que a ação “ousada” do governador Wilson Lima deve ser seguida por outros candidatos.

“Essa ousadia do governador certamente será seguida pelos seus adversários. Também devem estar articulando programações e eventos nesta semana com o objetivo de fazer o confronto bonito que é o confronto das cores, das propostas das mensagens para a sociedade. Cabe ao eleitorado acompanhar tudo isso, participar do processo eleitoral e cobrar, fazer as cobranças e votar de forma consciente, livre e buscando o bem-estar de todos”, analisou Carlos Santiago.

Já para o cientista político Helso Ribeiro, a representação deixada por essa ação imediata de adesivaço é de que o governador aproveitará cada minuto da campanha eleitoral. Para ele, a rapidez pode ser positiva.

“Eu penso que é certo. Hoje, o que está ocorrendo lá na Nova Zelândia a gente está sabendo um segundo depois ou na mesma hora, no mesmo segundo aqui no Brasil. Então, você colocar ações em prática é sempre estar sempre ligado no maior número de pessoas, vai atingir sempre um público maior. Então, nesse aspecto, eu digo que é digno de aplauso, essa rapidez”, avaliou Helso Ribeiro.

Campanhas desta terça

Para marcar o início de campanha, Coronel Menezes (PL) afirmou que haverá adesivaço em carros e motos, com amigos e apoiadores, a partir de 00h00, juntamente com o governador Wilson Lima. Já 12h30 haverá encontro no CDL e, às 16h, Menezes participará de uma entrevista. Também comparecerá em encontros com lideranças da cidade.

“Vou continuar com uma agenda intensa como da pré-campanha. No entanto, para marcar este início alguns amigos e apoiadores vão adesivar seus carros e motos a partir de meia noite e um. Às 12h30, vou ter um encontro na CDL Manaus e às 16h uma entrevista no portal CM7. Nesses intervalos, haverá alguns encontros com lideranças de Manaus e do interior. Sabemos que será uma campanha rápida e intensa, mas acreditamos em nossas propostas e na força do nosso trabalho”, ressaltou Menezes.

Também participará do evento de adesivaço, na madrugada desta terça-feira (16), o deputado Alberto Neto (PL), no Clube dos Oficiais da polícia e do Corpo de bombeiros, localizado na avenida André Araújo. Conforme o deputado, ao longo da campanha, haverá outras ações.

“Essa não será nossa única ação, ao longo da campanha farei outras ações e assim continuar divulgando todo o trabalho realizado na Câmara dos Deputado em favor do povo do Amazonas”, declarou.

O deputo federal Zé Ricardo (PT) também planeja já dar andamento na campanha eleitoral amanhã. Segundo deputado, as ações estão previstas para acontecer de manhã, com a distribuição de panfletagens nas ruas da capital amazonense. Mais tarde, haverá um minicomício em sua Kombi, a qual passará por vários bairros.

“Assim, estaremos todo dia conversando com a população, apresentando as propostas, aproveitando para prestar conta também do nosso mandato, falando aquilo que conquistamos. Estamos bastante otimistas da possibilidade de sermos reeleitos para deputado federal. Vamos estar visitando os bairros, a população e também o interior do estado. Não vai ter um dia sem estarmos nas ruas levando, portanto, nossa campanha junto com a do Lula”, declarou.

Da mesma forma, o deputado federal Bosco Saraiva (Solidariedade) também iniciará a campanha eleitoral com distribuição de panfletagem. Outra ação é a adesivação nos carros de amigos e apoiadores. Para o candidato a deputado estadual, a campanha eleitoral é o momento de levar propostas para a população.

“Nós, pessoalmente, que temos mandato, temos não só o julgamento do mandato que a gente está cumprindo. Assim como a avaliação das propostas para o novo no meu cargo, no meu caso que vou concorrer a Deputado Estadual, eu estarei apresentando as minhas propostas de atuação na Assembleia Legislativa para julgamento do povo”, afirmou.

Já o senador Omar Aziz (PSD) planeja se reunir com lideranças e conversar com a população na terça-feira. Em seguida, viajará para Brasília para cumprir compromisso de agenda como senador representante do Amazonas. Ao Em Tempo, o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), disse que a campanha eleitoral será feita, principalmente, pelas redes sociais.

A partir das 8h desta terça-feira, o senador Eduardo Braga iniciará as primeiras atividades de campanha com adesivaço de carros nas ruas e distribuição de panfletos na Avenida Lourenço da Silva Braga, no Centro de Manaus. As ações seguirão em outros bairros de Manaus. São eles: Avenida Brasil, em frente ao mini shopping do bairro Compensa, zona Centro-Oeste; na avenida Noel Nutels, em frente ao shopping Sumaúma; no bairro Cidade Nova, zona Norte e na avenida Grande Circular, em frente ao shopping Grande Circular, no bairro São José, zona Leste.

“Vamos dizer sim para geração de emprego, sim a um sistema de saúde digno, sim a educação com qualidade, sim a garantia de comida na mesa, e não a fome. Sim a uma segurança pública com policiais valorizados, com uso de equipamentos modernos e eficientes para combater o crime organizado, roubos e a violência”, destacou Braga.

Para o deputado estadual Dermilson Chagas (Republicanos) a campanha eleitoral deve começar pouco movimentada. No entanto, ao longo das semanas, o deputado disse que o cenário deve mudar com campanhas mais incisivas, tornando o cenário eleitoral mais agitado. Nesta campanha, o deputado pretende realizar ações pautadas em seus feitos durante o mandato.

“Nós queremos fazer uma campanha muito propositiva em cima do trabalho, em cima de conquistas, em cima das emendas parlamentares, do alcance social no interior e em Manaus, alertando a população sobre os fatos e acontecimentos que podem e que aconteceram no passado. Então, de forma propositiva queremos fazer uma campanha chamando atenção do que foi feito e do que vamos fazer”, destacou o deputado.

