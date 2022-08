Vídeo: Vigilante salva mulher de estupro no último momento

Nas imagens registradas em vídeo, o criminoso aparece arrastando a vítima, seguido pelo cachorro que passeava com a mulher no momento da ação

Uma mulher foi arrastada e por pouco não foi estuprada em crime registrado por câmeras de segurança no bairro do Flamengo, na zona Sul do Rio de Janeiro. O crime aconteceu no último sábado (13) mas o caso só veio a úblico nesta quarta-feira (17).

O autor do crime foi identificado como Marcos Vinícius Vieira, de 47 anos, é um morador de rua da região. Ele foi preso nesta terça-feira (16).

Nas imagens registradas em vídeo, o criminoso aparece arrastando a vítima, seguido pelo cachorro que passeava com a mulher no momento da ação. Ela é levada até um beco próximo da estação de metrô do bairro e aparece no chão, sendo subjugada pelo homem, que aparece com parte das calças arriadas.

Veja o vídeo:

Um vigilante que trabalha nas proximidade presenciou o crime e gritou, espantando o estuprador, que foge levantando a roupa, sem conseguir consumar o ato sexual. O suspeito foi preso por uma equipe do “Segurança Presente” e levado para a 9ª Delegacia de Polícia, no Catete.

O suspeito já tem outras oito anotações criminais por crimes e contravenções como furtos, tráfico e uso de drogas.

*Com informações da Polícia 24h

