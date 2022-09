Ricardo Salles atropela motociclista e sai sem prestar socorro em SP

Após o ocorrido, Salles foi as redes sociais criticar a multidão que estava presente no local

São Paulo (SP) – O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi flagrado atropelando um motociclista na noite de quinta-feira (1). O caso foi registrado em uma manifestação, que ocorria na Zona Sul de São Paulo. Registros do ocorrido foram divulgados pelas redes sociais.

O motoboy, percebendo a aproximação do veículo, pulou da moto segundos antes de o carro passar por cima de sua motocicleta. Salles saiu do local sem prestar socorro à vítima.

Ricardo Salles foi a suas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (2), explicar a situação e criticar a multidão que estava presente no local:

“Horda de bárbaros atacou nossa comitiva ontem. Jogaram pedras, chutaram carro e quebraram o para-brisa. Na confusão, um dos carros derrubou uma moto quase parada. Falamos mais à frente com o rapaz, que nada sofreu. E a moto, nada de grave. Turma maconheiros pró-democracia”, criticou.

Horda de bárbaros atacou nossa comitiva ontem. Jogaram pedras, chutaram carro e quebraram pára-brisa. Na confusão, um dos carros derrubou uma moto quase parada. Falamos mais à frente com o rapaz, que nada sofreu. E a moto, nada de grave. Turma “maconheiros pró-democracia” — Ricardo Salles 2250 (@rsallesmma) September 2, 2022

De acordo com o Metrópoles, o carro conduzido por Salles era um Citroën C4 Cactus, de cor vermelha. Após destruir o veículo do entregador de comida, o ex-ministro do Meio Ambiente teria dado partida em alta velocidade e por pouco não atropelou um pedestre e colidiu com outro veículo.

E o prejuízo do Trabalhador @rsallesmma



Concordo plenamente que vocês foram atacados.



Mas o cara estava passando e voce simplesmente deixou o cara ali.



E a assessoria fez algo pelo trabalhador? pic.twitter.com/z5TWeAg2Zw — @OMeuTreinador (@oBrunoEstevao) September 2, 2022

A colisão ocorreu no momento em que Salles deixava o local em que estava dando uma palestra, em frente à Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Na ocasião, um grupo de alunos realizava um protesto em oposição à presença do ministro na unidade de ensino.

Essa é a segunda polêmica da semana envolvendo o ex-ministro do Meio Ambiente. No último domingo (28), Salles, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, teria se envolvido em briga com o deputado federal André Janones (Avante), apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nos bastidores do primeiro debate entre presidenciáveis.

*O Povo

Leia mais:

Anitta rebate Ricardo Salles e dispara: “Meu c* serve mais à sociedade que você”

Clima de tensão e insegurança no extremo oeste do Amazonas

Simone Tebet venceu debate contra Lula e Bolsonaro, diz o Datafolha