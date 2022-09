Papagaio imita som de escapamento de moto e faz sucesso; veja vídeo

Um vídeo publicado no Twitter no último domingo (4) já alcançou 2,4 milhões de visualizações. Nas imagens é possível ver um papagaio em cima de uma bicicleta imitando o som de um escapamento de moto.

O barulho ‘Rãndãndãndãn’ foi reproduzido pela ave e se tornou a sensação entre os internautas. O vídeo foi compartilhado em várias redes sociais.

Confira a cena divertida:

Habilidades de imitação

Os papagaios não conseguem se comunicar com as pessoas, mas são capazes de imitar sons. A estrutura do bico e da língua permite a reprodução do que ouvem, como palavras e assobios.

Isso é possível porque estas aves têm controle da siringe – órgão localizado na traqueia, equivalente às cordas vocais humanas. Na natureza, aprendem a imitar o que escutam para trocar informações com outros pássaros de sua espécie.

A habilidade de reprodução varia, dependendo da personalidade e do incentivo do dono para que o bicho reproduza os sons. Importante saber que se trata de um animal silvestre e só é considerado legal quando comprado em criadouros registrados no Ibama.

Edição Web: Bruna Oliveira

