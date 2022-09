Familiares oferecem recompensa para encontrar corpo de cantor desaparecido no AM

Manaus (AM) – Familiares do cantor Armando Lessa, de 26 anos, ex-vocalista da banda Água Cristalina, que está desaparecido desde o dia 26 do mês de agosto estão oferecendo recompensa de R$ 5 mil para quem tenha qualquer informação que os ajudem a localizar o corpo dele.

A mãe do cantor registrou um Boletim de Ocorrência (BO), na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Gabriel da Cachoeira, no dia 27 de agosto, às 17h43, sobre o desaparecimento.

Conforme registrado no B.O, ela relatou que deixou o filho em uma lancha que estava saindo de Manaus, na sexta-feira (26), por volta das 9h30, e tinha como destino o município. Desde então, Armando não foi mais visto e seu paradeiro é incerto.

A família e a polícia já trabalham com a hipótese de assassinato, pois há informações de que o jovem teria sido jogado no rio após ser morto a facadas durante uma briga dentro da embarcação.

De acordo com o delegado Gláucio Oliveira, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus), foram cumpridos mandados de prisão temporária em nome de dois homens, de 38 e 58 anos, por suspeita de envolvimento no desaparecimento do cantor.

Equipes do Corpo de Bombeiros seguem com as buscas no município de Santa Isabel do Rio Negro (a 630 quilômetros a noroeste de Manaus). A ação conta com o apoio da Defesa Civil e Polícia Civil.

“O que nos leva a oferecer recompensa por informações de onde esteja o corpo é o desespero. A família precisa de notícias” , relatou Maico Monte ao Em Tempo.

Para repassar qualquer tipo de informação sobre o paradeiro do cantor, as pessoas podem entrar em contato por meio do número: (92) 99356-7641.

