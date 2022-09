Capotamento de carro deixa feridos e trânsito congestionado em Manaus

Um carro guincho realizou a remoção do veículo do local. A perícia irá investigar as causas e a responsabilidade de quem provocou o acidente

Manaus (AM) – O capotamento de um carro deixou feridos durante um grave acidente de trânsito, na manhã desta terça-feira (13). O fato ocorreu na avenida Efigênio Sales, na zona Centro-Sul de Manaus. O trânsito no sentido bairro ficou congestionado.

O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã. Um carro de passeio, na cor vermelha, capotou na via pública. Até o momento não há informações sobre a causa do acidente, assim como o estado de saúde dos ocupantes do veículo.

Condutores de veículos que passavam pelo local registraram as cenas do acidente. Nas imagens é possível notar que populares ajudaram a socorrer as vítimas.

O trânsito no local ficou comprometido, causando lentidão no fluxo. Os agentes do Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local e orientaram os condutores e pedestres sobre o fato.

Um carro guincho realizou a remoção do veículo do local. A perícia irá investigar as causas e a responsabilidade de quem provocou o acidente.

