Homem é assassinado por pistoleiro após deixar esposa no trabalho na Vila da Prata

Manaus (AM) – Um homem identificado como Adriano Corrêa Silva, de 34 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça, após deixar a esposa no trabalho. O fato aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (15), na travessa Paraguaçu, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações dos policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), populares que estavam no local no momento do crime relataram que a vítima havia ido deixar a esposa no trabalho quando, ao retornar, foi abordado por um pistoleiro, que estava em uma motocicleta, de placa e modelo não identificados.

Ainda segundo as informações, o autor do crime sacou uma arma de fogo e efetuou cerca de 4 disparos contra Adriano, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após a ação criminosa, o pistoleiro fugiu sem ser identificado.

Conforme a equipe policial, Adriano não tem passagem pela polícia, porém o pai da vítima informou que o filho era usuário de drogas, mas que ele não estaria devendo, tão pouco teria algum tipo de desafeto.

Os familiares acreditam que Adriano foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), pois não encontraram o aparelho celular da vítima. Conforme a equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o homem foi morto com um tiro na cabeça.

Câmeras de segurança de residências do local devem ajudar a polícia a identificar o autor dos disparos.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para realizar a remoção do corpo da vítima no local. O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

