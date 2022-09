Mulher confessa que ajudou o marido a estuprar e matar a filha recém nascida

Uma mulher confessou que ajudou o marido a estuprar e matar a próprio filha de apenas 40 dias de vida. O crime foi registrado no último domingo (10), em Novo Repartimento, sudeste do Pará.

A mãe, identificada como Gildete Santos Silva, foi presa na tarde da última segunda-feira (11). De acordo com a Polícia Civil, após o resultado preliminar do Instituto Médico Legal (IML) e contradições no depoimento do casal, a mulher decidiu confessar o crime. Em um novo depoimento, Gildete afirmou que o marido costumava violentar sexualmente a criança.

Os exames do IML mostraram que a bebê morreu por asfixia e apresentava sinais de abuso sexual. O casal segue em investigação sob sigilo.

*Com informações do Metrópoles

