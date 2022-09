Claudia Raia surpreende web ao anunciar gravidez aos 55 anos

Por conta da idade, Claudia Raia chegou a duvidar que estava grávida. “A notícia do ano, estou que não me aguento!", disse a atriz

A atriz Claudia Raia, no auge de seus 55 anos, anunciou nas redes sociais que está grávida do ator e dançarino Jarbas Homem de Mello. A atriz anunciou a novidade nesta segunda-feira (19) e deixou os fãs em polvorosa. Claudia Raia já é mãe de Enzo Celulari, de 25 anos, e de Sophia Raia, de 19, do relacionamento anterior com o ator Edson Celulari, com quem foi casada por 17 anos.

Claudia Raia espera o primeiro filho do casamento com o ator e dançarino Jarbas Homem de Mello. Foto: @claudiaraia/Instagram

A revelação foi feita por meio de um vídeo, no qual o casal aparece sapateando e no fim da apresentação, Claudia faz a revelação e mostra a ‘barriguinha’, já bastante saliente. Na legenda, compartilhada com o perfil de Jarbas na mesma rede social, ela escreve: “Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou? Eu e @jarbashomemdemello estamos grávidos! Contei tudo nos stories, vai lá ver!”.

A web se agitou e vários famosos se manifestaram sobre o anúncio. “Ahhhh… Como eu amo vocês! Já estou chorando tudo de novo! Que venha com muita saúde minha irmãzinha ou irmãozinho”, declarou Fernanda Souza.

“Que lindo!!! Felicidades para vocês e pro baby Broadway”, falou Dani Calabresa.

Entre as centenas de declarações, Claudia revelou que sua mãe a teve com 45 anos. “Parabéns! Estou com 46 (anos) e grávida pela primeira vez!”, escreveu, em seguida, uma seguidora. “A minha também, Claudia”, escreveu outra. “A minha me teve aos 47″, emendou mais uma.

Mais sobre a gravidez

Nos stories, a atriz deu mais detalhes sobre a descoberta da gestação. Por conta da idade, Claudia Raia chegou a duvidar que estava grávida. “A notícia do ano, estou que não me aguento! Quando a médica me pediu um exame de sangue de gravidez, falei: ‘Amor, você está bem louca! De onde você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade’. Ela falou: ‘Mas preciso investigar porque todas as suas taxas estão diferentes, estão estranhas’”, contou.

Ela logo comprou um teste de gravidez: “Fiz o teste. Grávida, mais de três semanas. Falei: ‘Está errado. Tenho 55 anos, vocês querem me enlouquecer. Não é assim a vida’”, brincou a artista, que está casada há três anos com Jarbas Homem de Mello.

