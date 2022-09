Quatro técnicos argentinos são cogitados para assumir o Santos

O elenco do Santos FC segue na preparação para o embate com o Athletico-PR, na próxima terça-feira (27)

O Santos pode estar mais interessado em técnicos estrangeiros do que nos brasileiros – especialmente em quatro argentinos.

No radar, segundo bastidores do Peixe, figuram Juan Pablo Vojvoda (do Fortaleza, já cogitado dias atrás), Mauricio Andrés Pellegrino (também citado nas últimas semanas), Antonio Ricardo Mohamed (ex-Atlético-MG, atualmente sem clube) e Marcelo Bielsa (igualmente disponível no mercado).

Bielsa é um caso à parte: já esteve no radar do Alvinegro Praiano em 2013, mas seria a alternativa mais cara – tanto naquele momento quanto agora. A última equipe de Bielsa foi o Leeds United, da Inglaterra.

Executivo

Enquanto Orlando Ribeiro, do sub-20, segue como técnico interino, o cargo de gerente executivo de futebol continua vago.

Um nome lembrado nas últimas horas para assumir o posto, que já foi de Newton Drummond e Edu Dracena, é o de Paulo Roberto Pelaipe – ex-Grêmio e atual diretor-executivo do Botafogo-SP.

Preparação

O elenco do Santos FC segue na preparação para o embate com o Athletico-PR, na próxima terça-feira (27), às 21h, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. O técnico Orlando Ribeiro comandou, na manhã desta quarta (21), o primeiro treino da semana com todos os atletas trabalhando no gramado do CT Rei Pelé.

Com 34 pontos e ocupando a 11ª posição no torneio nacional, o Peixe precisa da vitória diante do Furacão para subir na tabela e voltar a vencer após quatro rodadas. O volante Camacho admitiu o incômodo com o jejum de vitórias, mas quer o Santos FC acreditando na vaga para a Conmebol Libertadores de 2023.

“É uma sequência que incomoda demais. Time grande não pode ficar tanto tempo sem ganhar. Agora vamos ter um jogo importantíssimo em casa para pontuar e sair desses 34 pontos, pois já estamos muito tempo parados ali. E, a partir disso, só olhar para cima na tabela. A gente acredita que serão oito vagas para a Libertadores, então a briga vai ser forte. E se ganharmos em casa na terça já vamos dar uma empolgada para fazer uma reta final de campeonato melhor e lutar por essa vaga”, afirmou o camisa 29.

No clássico do último domingo (18), o Santos FC chegou a ser superior ao Palmeiras mesmo jogando fora de casa, mas não conseguiu a vitória. Camacho destacou a melhora dentro de campo e espera ver a equipe crescendo ainda mais diante do Athletico-PR.

*Santos

(Foto: Ivan Storti/ Santos FC)

Edição Web: Bruna Oliveira

