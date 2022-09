Arthur Neto diz que AM quer um senador que represente o estado ‘de verdade’

O candidato ao Senado foi recebido com um grande bandeiraço, caminhou na avenida principal da cidade e visitou a feira do produtor

Manaus (AM) – A visita do candidato ao Senado pela federação PSDB-Cidadania , Arthur Neto, na manhã desta quarta-feira ( 21) à Iranduba e Cacau Pirêra, atraiu simpatizantes do político que reconheceram o trabalho desenvolvido por ele, em mais de quarenta anos de vida pública.

“Sou um grande fã do trabalho de Arthur Neto e do que ele faz pela população. É um homem de caráter e que vai fazer a diferença no Senado, como já fez”, disse Ruan Pinto da Silva, morador de Cacau Pirêra, primeiro município após a ponte sobre o rio Negro.

O candidato, empolgado com a resposta da população, agradeceu o carinho com que foi recebido na cidade:

“Fizemos uma bonita caminhada no centro de Iranduba, visitamos a feira e recebemos o carinho da população. Os amazonenses estão ansiosos para ver no Senado Federal alguém que os representem de verdade. Chegando lá, vai mudar o comportamento em relação ao Amazonas. Todo mundo vai respeitar nosso Estado”, afirmou Arthur Neto, acompanhado pela presidente do PSDB Mulher-AM, Elisabeth Ribeiro, pela candidata a deputada estadual Conceição Sampaio e algumas de suas principais lideranças comunitárias.

O ex-senador e ex-prefeito de Manaus disse ainda que tem candidato que se apresenta como favorito, mas que não anda no meio do povo.

“É incrível, um candidato que quer se eleger com uma máquina de opressão e não quer contato com o povo. Um se confia no presidente tal, o outro se confia no presidente qual, eu me confio no povo do Amazonas, porque eu respeito qualquer candidato à presidência, desde que ele também respeite os interesses dos amazonenses”, destacou Arthur, reafirmando a sua independência política.

Para Élcio Carvalho, que é coordenador da feira do produtor de Iranduba, Arthur Neto tem uma história de luta em favor do Amazonas.

“É um cara sério, que luta a favor da família e do nosso Amazonas. Sou eleitor do Arthur desde que comecei a votar, porque confio no trabalho que ele faz”, declarou. “Vejo ele como a melhor proposta para o nosso Senado, sabemos que é uma pessoa que sabe lidar e tem conhecimento de causa em políticas públicas”, completou Wellington Silva, conhecido como Magnata, administrador da feira.

