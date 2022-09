Lideranças indígenas da região Andirá-Marau declaram apoio a Amazonino e Humberto Michiles

Lideranças da etnia sateré mawé, da Terra Indígena Andirá-Marau, em Maués, decidiram, nesta sexta-feira (24), apoiar Amazonino Mendes (Cidadania), candidato ao Governo do Amazonas, e Humberto Michiles (PSDB), candidato a vice-governador, ambos da chapa “A Força do Povo”.

O apoio se deu em assembleia realizada pelos povos tradicionais, na comunidade Paraíso, com a presença de Humberto Michiles.

Durante o encontro, os caciques e tuxauas, que moram em comunidades dos rios Marau, Urupadi, Majuru e Miriti, apresentaram uma carta compromisso com projetos para a melhoria dos povoados da região do Andirá-Marau, sobretudo para a melhoria do bem viver e bem conviver dos saterés. Entre ações pleiteadas pelos povos tradicionais, estão intervenções nas áreas de educação, saúde, de infraestrutura e no setor primário.

“Eu firmo o compromisso, que a partir de 2023, vou apoiar vocês a melhorarem a vida e a convivência de todos vocês. Vocês estão pedindo melhorias para adquirir conhecimento, na educação, para o próprio desenvolvimento coletivo dos povos que aqui moram”, disse o ex-prefeito de Maués.

O vice de Amazonino alertou aos índios saterés, que sobrevivem da produção do guaraná, para a tentativa de compra de votos, após quase quatro anos de abandono por parte do poder público na região. “Compram votos com o dinheiro de vocês. É dar um presente com o dinheiro de vocês”, disse Humberto, lamentando a desassistência no transporte escolar na região. “Não tem transporte escolar. Eu fui secretário de Educação e há verba do governo federal para transporte escolar. O cidadão com uma lancha, se compromete a fazer o transporte, e o governo aluga essas lanchas para dispor às comunidades”, completou.

Para o coordenador da Base Sanitária de Monitoramento dos Povos Sateré Mawé, tuxaua Bernardo Alves, Amazonino Mendes é gestor de suma importância para os povos tradicionais, sobretudo pelo apoio marcado em gestões passadas.

“O Amazonino é uma figura muito importante para os povos indígenas, não só para o povo sateré mawé, mas também para os povos indígenas do Estado do Amazonas. Ele já vem lutando desde o seu primeiro governo lutando para conservar, proteger as culturas indígenas no estado. Ele tem ajudado bastante para que os povos indígenas encontrem caminhos para melhorar cada vez mais a sua sobrevivência e subsistência. Para nós ele já é o governador do Estado do Amazonas junto do vice Humberto Michiles”.

Cristina Souza, professora sateré mawé, reiterou que o poder público precisa intervir com ações que melhorem a vida dos povos indígenas nas regiões. Ela destacou o apoio em Humberto Michiles para o Governo Amazonino. “Faltam apoios do atual governo do município de Maués. Eles não apoiam a base. Na educação, sentimos a dificuldade, que não tem transporte escolar, e os pais têm que tirar o pouco dinheiro do bolso para comprar gasolina para os filhos trabalharem onde têm escola estadual na região. A merenda é muito pouca. O povo sateré mawé confia em Humberto Michiles. A gente o considera como parte da nossa história e tenho certeza que ele vai nos apoiar em tudo que estamos pleiteando na melhoria de vida do povo sateré”, declarou.

É compromisso de Amazonino realizar a inserção dos indígenas nos processos de desenvolvimento econômico e fortalecimento de ações que visem à preservação e valorização da sua cultura e do meio ambiente.

