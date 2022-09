Amazonas conquista mais seis medalhas nos Jogos Universitários Brasileiros

Brasília (DF)- Com duas medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze, os atletas da Universidade Nilton Lins encerraram no domingo (25), sua participação nos Jogos Universitários Brasileiros 2022 disputados em Brasília (DF), com o melhor resultado desde 2002, quando a instituição começou a representar o Amazonas na competição nacional promovida pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário.

Nas quadras, a equipe de handebol masculino, comandada pelo treinador José Carlos Ferreira, conquistou o bicampeonato da modalidade ao vencer a equipe maranhense da Uninassau em um jogo disputado até o último segundo, pelo placar de 33 a 32.

Com a medalha de ouro, em 2023 o time amazonense irá disputar a divisão principal do torneio.

No wrestling (luta olímpica), o acadêmico de Direito da Nilton Lins, Eduardo Trovão, conquistou o ouro na categoria 87Kg e o terceiro lugar na categoria estilo livre. Também no wrestling, Polyanna Costa ficou com a medalha de prata e Matheus Martins ficou com o bronze na categoria 67 Kg.

Em outra partida disputada, a equipe masculina de vôlei da Nilton Lins, trouxe para o Amazonas, a medalha de bronze na noite do último sábado. No total, a delegação amazonense conquistou 12 medalhas no torneio que contou com a participação de 7 mil universitários brasileiros.

Todos os atletas da Universidade fazem parte do programa de Incentivo ao Esporte desenvolvido pela Fundação Nilton Lins.

Criado em 2002, o projeto oferece bolsas de estudo para formação acadêmica e suporte profissional – desde atendimentos com especialistas em nutrição e fisioterapia aos equipamentos e uniformes – para alunos-atletas em diversas modalidades esportivas.

Ao longo das últimas duas décadas, por meio do Programa de Incentivo ao Esporte, a Nilton Lins tem representado o Amazonas em diversos torneios nacionais e já revelou grandes nomes para o esporte brasileiro, como Helton Henrique, que integrou a seleção brasileira de Luta Olímpica e o velocista Sandro Viana, que integrou a equipe brasileira que conquistou a medalha de bronze no revezamento 4×100 nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

