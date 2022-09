Brasil enfrenta a Tunísia no último amistoso antes da Copa do Mundo do Qatar

Paris (FRA) – A Seleção encerra o último período de amistosos antes da Copa do Mundo nesta terça-feira (27), contra a Tunísia, em Paris. O duelo será disputado no Parque dos Príncipes, estádio do Paris Saint-Germain, na capital da França. A bola rola às 14h30 (horário de Manaus) e a partida será transmitida pela TV Globo e o SporTV.

Nesta segunda-feira (26), o técnico Tite comandou treino, no Estádio Sébastien Charléty, e definiu a equipe que vai enfrentar os africanos na casa do PSG.

Do time que venceu Gana por 3 a 0, na última sexta-feira, foram sacados o zagueiro Éder Militão (que atuou como lateral-direito) e o atacante Vini Júnior. No lugar deles entraram o lateral-direito Danilo e o meio-campista Fred, respectivamente.

Com as trocas, Lucas Paquetá deixa o centro do campo e passa a jogar pelo lado esquerdo do ataque.

Com isso, a escalação para o duelo desta terça-feira será: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro e Fred; Raphinha e Lucas Paquetá; Neymar e Richarlison.

Assim, o lado direito titular ficou em um time, enquanto o esquerdo esteve no outro. Esse tipo de divisão é comum nos treinos da Seleção. Raramente o técnico esboça uma escalação na antevéspera do jogo e adota formação diferente na partida.

Os dois atacantes que “sobraram” do treino ficaram treinando finalizações com o goleiro Weverton. Depois de alguns minutos, Matheus Cunha e Firmino entraram nos lugares de Pedro e Rodrygo.

O amistoso contra a Tunísia será o último compromisso da Seleção antes da estreia na Copa do Mundo. O primeiro jogo no Catar será em 24 de novembro, contra a Sérvia. O Grupo G ainda conta com Suíça e Camarões.

*Com informações de Lance e GE

Leia mais:

Brasil vence Gana por 3 a 0 no penúltimo teste antes da Copa do Mundo do Qatar

CBF divulga calendário do futebol brasileiro para 2023 com novidades

Com multa de quase R$ 400 milhões, Werton renova com o Flamengo