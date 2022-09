Equipes confirmam nome da primeira vítima de queda de ponte na BR-319

Marcos estaria em um dos caminhões que estava estacionado na ponte no momento do desabamento

Manaus (AM)- Marcos Rodrigues Feitosa, de 40 anos, foi a primeira vítima a ser identificada após queda de ponte sobre o quilômetro 25 da BR-319 (Manaus/Porto Velho), na comunidade do Careiro Castanho, na manhã desta quarta-feira (28).

Segundo informações preliminares, Marcos estaria em um dos caminhões que estava estacionado na ponte no momento do desabamento.

“Ele vinha de Manaus e está entre as vítimas fatais. Até esse momento não tem nenhum parente no local”, informou Janny Cardoso, que colabora com compartilhamento de informações do acidente e atendimento às vítimas.

Dentre as vítimas sendo atendidas no Careiro Castanho estão Luís Santana da Silva, de 60 anos, Cleonice dos Santos, de 67 anos, Gustavo Lima, de apenas 3 anos, Miguel victor de Souza, de 10 anos, Vanderlei Coide Mendes, de 54 anos, Amarildo Alves, de 51 anos e Daucicleide Moraes de Sousa, de 36.

Cinco pessoas foram transferidas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, duas delas foram liberadas. Outra pessoa com ferimentos leves foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

