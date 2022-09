Filme produzido no Museu Amazônico participa de festival da Unesco em Paris

Manaus (AM)- No próximo dia 4 de outubro, na sede da UNESCO, em Paris, a animação amazonense CEM PILUM – A história do dilúvio, do produtor audiovisual Thiago Morais, será exibida na programação oficial do Festival Futuros da Terra, um festival internacional de filmes e vídeos que mostra o papel da geociência em nosso futuro sustentável. O evento será realizado presencialmente em Nova York, Paris e Sidney.

Com uma programação online e presencial, o Festival selecionou 21 filmes com temáticas diversas. O curta Cem Pilum foi selecionado na categoria “Indígenas e Primeiras Nações”, juntamente com outros dois filmes. Mas ao todo, 21 filmes foram finalistas do Futuros da Terra, dentre 972 inscritos de 89 países. O filme participou de uma mostra online e pôde ser assistido no site do festival, onde também participou de votação popular.

Segundo o diretor, “a importância de produzir um filme vai além do fazer audiovisual ou cinematográfico. É uma missão despertar temas tão relevantes, que impactam o mundo. No caso do Festival Futuros da Terra, nunca imaginávamos que pudéssemos integrar uma mostra com essa temática. Mas são as artes e a ciência juntas por um mundo melhor para nós e nossas gerações futuras”.

A animação foi produzida através do edital Feliciano Lana da Secretaria de Cultura e Economia Criativa por meio da Lei Aldir Blanc, em 2021 e já participou de 22 festivais. O filme estará também na programação do 7º Festival de Filmes Etnográficos do Equador, que acontece de 23 a 30 de setembro em Quito.

Conforme o diretor do Museu Amazônico Dr. Dysson Teles, ser classificado junto com 5 filmes a ser apresentado na UNESCO é motivo de muito orgulho para o Museu e para a UFAM. Um filme produzido a partir do acervo do artista plástico Feliciano Lana ,da etnia dessana, que encontra-se sob a guarda do Museu. Um feito que só valoriza a riqueza cultural e étnica que compõe o acervo do Museu e sobretudo o reconhecimento a nivel internacional de um trabalho produzido no interior da universidade com profissionais qualificados de seus quadros.

FESTIVAL FUTUROS DA TERRA

O Festival é organizado em colaboração com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura UNESCO) e com o Programa Internacional de Geociências. O festival conecta a geociência e as artes, aumentando a conscientização internacional sobre o papel que as ciências da terra desempenham na construção de nosso futuro sustentável.

A cerimônia de premiação acontece no dia 15 de outubro, no Museu Australiano em Sydney e será transmitido para todo o mundo através do site do festival https://www.earthfuturesfestival.com

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Leiturinha e Sesc AM promovem doação de livros durante Feira

Festa Nossa Senhora Aparecida recebe procissão após pandemia

Resultado preliminar de avaliadores de projeto é divulgado