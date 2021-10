Confira informações sobre segunda temporada de Round 6

| Foto: Divulgação

Após o sucesso surpreendente de Round 6, que estreou em 1º lugar no ranking de 90 países, a Netflix demonstrou otimismo em relação a uma segunda temporada da produção sul-coreana. Tudo depende, no entanto, da disponibilidade do criador, Hwang Dong-hyuk.

Em entrevista a Vulture, a chefe de TV global da Netflix, Bela Bajaria, afirmou que a plataforma está estudando “a estrutura certa” para o cineasta, atualmente ocupado com outros projetos. “Ele tem um filme e outras coisas em que está trabalhando”, disse, acrescentando que o o criador gosta de colaborar com “outros escritores”.

Na semana passada, o diretor de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, revelou que Squid Game está a caminho de se tornar uma das maiores séries do serviço. A produção pode superar Bridgerton como o maior lançamento de televisão na história do streamer.

“Não podíamos imaginar que seria tão grande globalmente”, disse Bajaria ao Vulture. “Sempre soubemos que seria um título-chave na Coreia, mas não havia como prever que seria tão grande”.

A executiva revelou que o sucesso da série se deu de forma totalmente orgânica. Para se ter uma ideia, o marketing do filme nos Estados Unidos incluiu apenas um trailer. Bajaria observou que os assinantes da Netflix usaram plataformas de mídia social como Tik Tok e Twitter para reagir à atração, aumentando sua popularidade.

Leia mais:

Rebelde Netflix: saiba mais sobre o reboot da novela em 2022

Morte na 5ª parte de La Casa de Papel acaba com grande teoria da série