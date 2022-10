Trio é preso com armas e R$ 6 mil em espécie na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – Três indivíduos, sendo dois homens, de 22 e 23 anos e uma mulher de 26 anos foram presos no início da noite desta terça-feira (4), por volta das 18h, durante duas ações policiais deflagradas nos bairros Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, e comunidade Valparaíso, no Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital. Eles estavam com armas, munições, uma porção de droga e R$ 6 mil em espécie.

De acordo com o capitão Soeiro, da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação iniciou após denúncia anônima que haviam dois indivíduos na rua Andorinha, do Cidade de Deus, comercializando entorpecentes. Os policiais identificaram os dois suspeitos e realizaram a revista pessoal.

“Apreendemos as duas armas de fogo e questionamos aos indivíduos sobre a denúncia de tráfico de drogas. Eles informaram que estavam buscando drogas na casa de uma mulher na rua Maquaré, no Valparaíso. Fomos ao local e identificamos a esposa de um presidiário com aproximadamente R$ 6 mil, possivelmente proveniente do tráfico de drogas e uma porção de entorpecente” , explicou o capitão.

A autoridade policial informou ainda que um dos suspeitos havia deixado a prisão há aproximadamente duas semanas. Já a mulher estava com um aparelho celular que continham várias conversas indicando o tráfico de drogas e inclusive que a mesma fazia visitas ao presídio tentando entrar com entorpecentes.

Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados ao 14° Distrito Integrado de Polícia, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

O trio deve passar por Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na Zona Sul de Manaus, e deve ficar à disposição da Justiça.

