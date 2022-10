Com UBS Morro da Liberdade em obras, prefeito destaca serviços de saúde básica

Durante as obras, os usuários da região passam a ter como referência a UBS Lúcio Flávio, localizada no bairro Betânia

Manaus (AM) – Com o início das obras da Unidade Básica de Saúde (UBS) Morro da Liberdade, localizada na Zona Sul de Manaus, nesta quinta-feira (6), o prefeito de Manaus, David Almeida, destacou o fortalecimento da saúde básica. O prazo previsto para a entrega do novo prédio é de 12 meses e a nova segue o padrão de unidade porte 4, com 1,2 mil metros quadrados de área construída e capacidade para 1,2 mil atendimentos diários.

De acordo com o chefe do Executivo municipal, a expectativa é que, até o final da gestão municipal, sejam construídas mais unidades de grande porte, com estrutura moderna e capacidade ampliada de atendimento. Os novos modelos visam ampliar o acesso da população aos serviços de atenção básica na área.

“Nós vamos demolir o antigo prédio que já existe há mais de 40 anos, e vamos construir uma unidade de porte 4, um mini-hospital, que vai atender até 1,2 mil pessoas por dia. Até o final da nossa gestão, nós vamos construir entre 12 e 15 unidades nesse modelo, pois, esse é o novo modelo de gestão da prefeitura de Manaus. Essa é a mudança que nós queremos na saúde básica da nossa cidade”, enfatizou Almeida.

Com dois pavimentos, a unidade vai contar com 57 ambientes, incluindo duas recepções, quatro salas de espera, dez consultórios médicos, quatro consultórios odontológicos, um consultório farmacêutico, escovódromo, farmácia, posto de coleta de exames e salas de vacina, de inalação, procedimentos, acolhimento, observação, curativos, lavagem, esterilização, além de ambientes administrativos e multifuncionais.

Atendimento

Durante as obras, os usuários passam a ter como referência a UBS Lúcio Flávio, localizada no bairro Betânia, que já sofreu adequações para receber servidores, equipamentos, mobiliário, insumos e medicamentos da UBS Morro da Liberdade.

Com a necessidade de demolição da UBS Morro da Liberdade, o Laboratório Distrital Sul, que funciona no mesmo terreno e é responsável pelo processamento de todos os exames coletados no Distrito de Saúde Sul, também será desativado temporariamente.

