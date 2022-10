Pesquisa aponta corrupção, trabalho e democracia como critérios decisivos na escolha de candidato

Pesquisa do instituto Datafolha que perguntou a eleitores que temas eles consideram mais importantes para a decisão de voto a presidente no segundo turno apontou corrupção (85%), crime (85%), direitos trabalhistas (83%), democracia (82%) e emprego (82%) como os mais citados.

O levantamento, divulgado na tarde deste sábado (8), pelo jornal Folha de S.Paulo, entrevistou 2.884 pessoas entre sexta e sábado em 179 municípios. A pesquisa também identificou como temas relevantes (tecnicamente empatados com as questões de democracia e emprego) o combate à inflação (81%) e a defesa do meio ambiente (81%).

Os participantes foram questionados também sobre a capacidade de lidar com esses problemas dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro.

Bolsonaro foi considerado por uma parcela maior de eleitores como o mais apto a combater o crime (48% contra 41% de Lula) e a corrupção (52% contra 41%). Já Lula foi apontado como mais capaz de reduzir o desemprego (50% contra 43% de Bolsonaro) e de defender os direitos trabalhistas (55% contra 40%).

Entre os fatores que menos pesam na decisão de voto, segundo os itens escolhidos para a questão estimulada, estão a orientação de um líder religioso (54%) e a manutenção do Auxílio Brasil a R$ 600 (65%).

Em um patamar intermediário ficaram as preocupações com a defesa do direito de minorias (81%) e a defesa dos valores da família tradicional (74%).

A pesquisa foi à primeira realizada sobre problemas do país pelo Datafolha, após a votação de primeiro turno.

*Com informações do Extra

