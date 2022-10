Na companhia da ministra da Mulher, Cristiane Brito, Michelle e Damares participarão do lançamento da Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil na Internet, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na Avenida Constatino Nery

Favorito para vencer o segundo turno da eleição para o governo do Amazonas, segundo as empresas de pesquisas Pontual e Perspectiva, o governador Wilson Lima receberá hoje, em Manaus, a primeira-dama do país, Michelle Bolsonaro, e a senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves.

Na companhia da ministra da Mulher, Cristiane Brito, Michelle e Damares participarão do lançamento da Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil na Internet, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na Avenida Constatino Nery.

Depois, elas participarão de um outro evento programado para o Dulcila Festas e Convenções, na Estrada da Ponta Negra, com a presença de Wilson Lima.

Vantagem de 11%

Candidato a reeleição, o governador Wilson Lima (União Brasil) apareceu à frente de Eduardo Braga em nova pesquisa de intenção de voto divulgada pela Perspectiva, do publicitário Durango Duarte, no último final de semana.

Wilson tem 55,4% das intenções contra 44,5% de Braga. A diferença entre os dois é de 11%, conforme a Perspectiva.

David com Bolsonaro

Após conversas e entendimentos com o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) e o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), declarou que apoiará a reeleição do presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

Apesar do seu partido, Avante, fazer parte do arco de apoios ao candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva, o prefeito optou por caminhar com Bolsonaro, que está fechado com o governador Wilson Lima (UB), com quem David firmou parceria administrativo-política desde 2021.

ZFM “preservada”

No encontro, ontem, com David Almeida, o presidente Bolsonaro, sem entrar em detalhes sobre as reduções do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), afirmou que “a Zona Franca de Manaus será preservada, como sempre foi em nosso governo”.

A afirmação, feita ao site UOL, contradiz as manifestações do Ministério da Economia em torno do assunto, sempre hostis às vantagens comparativas da ZFM, obrigando o Amazonas a bater as portas do Supremo Tribunal Federal (STF).

Indústria forte

Os indicadores de desempenho do PIM, publicado pela Suframa com os dados do período de janeiro a julho de 2022, mostram um resultado positivo da atividade das indústrias instaladas no Polo Industrial de Manaus.

Esses indicadores apresentam um incremento no faturamento de 9,97% em comparação com igual período de 2021, atingindo o patamar de R$ 96,66 bilhões.

Crescimento de 5,38%

Comparando o resultado do faturamento de julho/2022 com julho/202, o crescimento foi de 5,38%. E se compararmos o mês de julho/2022 com o mês anterior o crescimento foi de 8%.

Os indicadores de postos de trabalho também tiveram um desempenho positivo.

Quando comparado o resultado de julho 2022 com o mês anterior, verifica-se um aumento de 1%, mas quando se compara o resultado de julho 2022 com julho 2021, o incremento é de 3%.

Mais empregos

Conforme o vice-presidente da FIEAM, Nelson Azevedo, tanto o resultado de faturamento quanto da geração de empregos são animadores e demonstram que o PIM continua com o seu vigor, apesar de todos os percalços e dificuldades resultantes da pandemia.

Segundo ele, essas dificuldades ainda repercutem na cadeia logística e de suprimentos, mas estão sendo gradualmente superados “e vão trazer bons resultados para todos”.

Emergência na BR-319

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) deverá votar, nesta terça-feira (11), decreto do Governo do Estado que determina situação emergencial na BR-319 por conta do desabamento de duas pontes que paralisaram o tráfego de veículos na área.

O desabamento praticamente deixa isolados os municípios de Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Autazes e Manaquiri.

O abastecimento da cidade de Manaus com gêneros alimentícios procedentes do Sul do Estado está comprometido.

“Ficou pior”

No domingo, em vídeo, o presidente da Associação dos Amigos e Defensores da BR-39, André Marsílio, alertou para o risco de desabamento de mais uma ponte na BR-319.

Trata-se de uma ponte sobre o Rio Curuçá, no quilômetro 12, sentido Manaus-Porto Velho, que foi interditada pela Polícia Rodoviária Federal.

“O que estava horrível, agora ficou pior na BR”, diz André, explicando que a causa maior do problema é um forte processo de erosão que está destruindo os pilares da ponte.

TRE-AM preocupado

A situação de caos na rodovia federal já tira o sono da cúpula do TRE-AM.

Os problemas que paralisaram o tráfego, principalmente em trechos próximos às cidades do Careiro Castanho e Careiro da Várzea, podem inviabilizar o transporte de urnas, juízes, mesários e eleitores com relação ao segundo turno das eleições no Amazonas.

Plano Amazônia

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) tornou público, ontem, o Plano de Mobilização Amazônia Navegação para tentar minimizar, de forma urgente, os problemas na BR-319.

Diz a Antaq que o Plano é “uma operação de guerra” e consiste no uso de balsas para ajudar no escoamento de veículos e produtos retidos por causa dos desabamentos das pontes sobre os rios Curuçá e Autaz Mirim.

“Mequinho” na área

O maior ícone do xadrez brasileiro de todos os tempos, Henrique Mecking, o ‘Mequinho’, foi a grande estrela do Torneio de Xadrez Solidário, realizado no sábado (8), em Manaus.

No Millenium Shopping ele autografou livros e jogou uma partida simultânea com crianças e adolescentes que sonham em seguir carreira no esporte.

Em 1977, “Mequinho” alcançou a sua melhor pontuação. Em 1977, ele alcançou o terceiro lugar no ranking da Federação Internacional de Xadrez (FIDE).

Sua brilhante ascensão e inúmeras vitórias o renderam diversos títulos e o título de Grande Mestre, além de reconhecimento mundial.

Todos à vacina

A Prefeitura de Manaus está convocando o público com o esquema vacinal incompleto contra a Covid-19 para buscar um dos 84 pontos de imunização ofertados nesta semana, até sexta-feira.

A Semsa estima que mais de 1 milhão de pessoas estejam com atraso nas doses de reforço (3ª e 4ª doses), que são fundamentais para restabelecer o nível de anticorpos contra o coronavírus.

A campanha de imunização contra a doença abrange crianças de 3 a 11 anos, adolescentes, adultos e idosos.

Para receber a vacina, basta se dirigir à unidade mais próxima portando documento oficial de identificação e cartão de vacina, e as crianças e adolescentes devem ser levadas pelos pais ou um adulto responsável.

Autodemarcação

Por desconfiar dos dois candidatos que disputam o segundo turno da corrida presidencial, Kokamas, tikunas e mayorunas marcam árvores e realizam, por conta própria, a autodemarcação de suas terras no Alto Solimões.

Conforme o cacique Amilton Braz da Silva Kokama, a ação não altera o trâmite do pedido por demarcação.

A autodemarcação serve para os indígenas tentarem se proteger e proteger o território de invasores cada vez mais frequentes, em especial madeireiros, pescadores e extratores de areia.

