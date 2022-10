A defesa da Zona Franca de Manaus, feita de forma intransigente pelo prefeito de Manaus, David Almeida, em live realizada na terça-feira (4), abre os horizontes de um grande debate que exige alta responsabilidade devido a importância do tema.

Em primeiro lugar, David acerta na necessidade de reflexão neste momento político-eleitoral de segundo turno em que Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) travam um embate de titâs, mais que polarizado, pelo comando do país.

Infelizmente, em um cenário de nervos à flor da pele, o debate tende a se perder nas sarças ardentes das fake news e de confrontos verbais que nada acrescentam. A manifestação do prefeito da capital, de todo modo, ajuda na insistência de um tema que, com certeza, deve merecer a atenção da sociedade além-eleições.

Que o atual governo instalado no Palácio do Planalto é contrário ao modelo ZFM, não há a menor dúvida, mas o que esperar de uma eventual administração petista em relação à questão ? Afinal, o Amazonas não pode viver eternamente de prontidão, berrando no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a guerra fiscal fomentada por outras regiões.

Na verdade, a pauta dos debates é mais séria e mais ampla do que se pode imaginar por envolver questões tributárias em um país extremamente complexo e desigual. Urgentemente, é imperativo o Governo Federal apoiar o Governo do Estado na busca de alternativas para a ZFM, e investir maciçamente na formação de uma infraestrutura rodoviária, hidroviária e aeroportuária para fazer deslanchar a economia do Estado em favor do seu povo e do próprio país.

Leia mais:

O papel das plataformas digitais nas eleições

Governador Wilson Lima chega ao dia 2 na frente da disputa eleitoral no Amazonas

MR CAGE 45 é realizado em Manaus