Campeonato Amazonense de 2023 já tem datas previstas para início e término

Manaus, Princesa do Solimões, Nacional, Fast Clube, Amazonas, Manauara, Iranduba, Operário, Rio Negro e Parintins participam do torneio

Manaus (AM) – O Campeonato Amazonense de 2023 já tem data prevista de início e término. Após reunião do Conselho Técnico da competição, na terça-feira (11), no auditório Antônio Prudente da Costa, sede da Federação Amazonense de Futebol (FAF), ficou definido que o Barezão começa em 28 de janeiro e termina em 16 de abril – sendo a data de término, uma previsão.

Participam desta edição do Campeonato Amazonense as seguintes 10 equipes: Manaus FC, Princesa do Solimões, Nacional FC, Fast Clube, Amazonas FC, Manauara EC, EC Iranduba, Operário EC, Rio Negro e Parintins FC.

Com a presença de representantes dos clubes e dirigentes da Federação, a reunião também definiu fórmula de disputa e detalhes técnicos da competição. O Dr. Pedro Augusto Oliveira da Silva, vice-presidente da FAF, no exercício da presidência, foi o responsável pela condução dos trabalhos na reunião.

Fórmula de disputa

A fórmula do Barezão 2023 será, praticamente, a mesma utilizada na edição de 2022. Turno único em pontos corridos, com todas as equipes jogando entre si por nove rodadas. A diferença, neste ano, é que os cinco primeiros colocados da edição passada, na classificação geral, farão cinco jogos como mandante. Os oito primeiros, dos 10 participantes, se classificam para a segunda fase, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série B.

A segunda fase já acontece nas quartas de final, com jogos de ida e volta. O primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, o terceiro enfrenta o sexto e o quarto enfrenta o quinto. O melhor classificado (na primeira fase) terá a vantagem do mando de campo no segundo jogo e jogará por dois resultados iguais.

A semifinal também acontece com jogos de ida e volta e valem os mesmos critérios da fase anterior. A final também acontece em jogos de ida e volta, com os mesmos critérios, e a previsão é que o segundo jogo aconteça em 16 de abril.

A próxima reunião do Conselho está marcada para o dia 18 de outubro, às 15 horas, na sede FAF.

“Foi uma satisfação muito grande o resultado dessa primeira reunião com os representantes e ou presidentes dos clubes. Hoje nós discutimos onde podemos melhorar e alinhamos todos os pontos para a próxima temporada. Uma boa discussão a preocupação com o tempo de contratação e preparação. Faremos uma segunda reunião no próximo dia 18. e não tenho dúvida que o campeonato Amazonense de 2023 será um dos maiores dos últimos anos. Com muitos bons jogos, equipes fortes, com o aporte financeiro do governo e a volta dos jogos a noite nos estádios”, ressaltou Pedro Augusto, vice-presidente da FAF, no exercício da presidência.

