CBF lamenta rodada marcada por confusões e pede rigor para “banir responsáveis”

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lamentou os episódios de violência ocorridos nos jogos entre Ceará e Cuiabá, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e entre Sport e Vasco, pela Série B. A entidade cobrou medidas drásticas de punição ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e disse que espera que o tribunal “atue com o rigor necessário para banir os responsáveis pelas cenas chocantes”.

Também houve suspensão da partida entre Goiás e Corinthians, que aconteceria no sábado (15), pelo Brasileirão. Houve desentendimento por conta da presença da torcida do clube paulista no estádio da Serrinha, em Goiânia. Na semana passada, o Ministério Público de Goiás havia recomendado que a partida deveria ter torcida única para “evitar atos de violência entre as torcidas organizadas dos dois times, que possuem histórico de grande rivalidade”.

“Estamos indignados com as imagens que vimos hoje nas duas partidas das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, competições com números recordes de participação popular nos estádios e que está sendo marcado pelo retorno das famílias. Esperamos que o STJD tome posições duras. Nós aguardamos que punições drásticas sejam tomadas pelo tribunal”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O STJD informou que aguarda o recebimento das súmulas das partidas para, juntamente com vídeos e demais documentos, analisar as infrações previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva e destacou que medidas severas serão tomadas.

Violência no domingo

O jogo entre Ceará e Cuiabá, neste domingo (16), pelo Brasileirão, foi interrompido antes do previsto por falta de segurança. O jogo foi marcado por uma confusão generalizada nas arquibancadas durante o segundo tempo. Cadeiras foram arremessadas no campo e policiais recorreram a balas de borracha. Dezenas de torcedores invadiram o gramado para fugir da confusão.

No meio do tumulto, os jogadores saíram do campo às pressas, se abrigando nos vestiários. A partida teve que ser encerrada aos 47 minutos do segundo tempo, quando ainda faltavam cinco minutos para o término, de acordo com os acréscimos.

Invasão na Ilha do Retiro

No aguardado duelo entre Sport e Vasco, atuais quarto e quinto colocado da Série B, uma confusão generalizada ocasionou o fim da partida antes dos últimos três minutos de jogo. A equipe pernambucana vencia o jogo por 1 a 0, mas o atacante Raniel empatou para o time carioca.

Na comemoração, o jogador, revelado no rival Santa Cruz, provocou a torcida rubro-negra. Logo depois, torcedores do Sport arrombaram o portão e invadiram o gramado. Um deles agrediu uma bombeira que estava no chão realizando cuidados médicos. Os jogadores do Vasco correram para o vestiário e a polícia usou gás de pimenta.

Cerca de uma hora depois do início das cenas de violência, sem a garantia de segurança para a sequência do jogo, o árbitro Raphael Claus decretou o fim da partida. A decisão revoltou a diretoria do Sport.

*Com informações de Agência Estado

