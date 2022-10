Atacante do São Raimundo sofre racismo em supermercado de Manaus

Manaus (AM) – O atacante do clube amazonense São Raimundo, Igor Cuadrado, alega ter sofrido racismo em um supermercado, localizado no bairro Ponta Negra, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Igor foi abordado por funcionários da loja e precisou provar que os calçados que usava eram dele.

Em seguida, o atacante fez o Boletim de Ocorrência (BO) em uma delegacia. Igor Cuadrado foi ao estabelecimento para fazer compras ao lado de seus companheiros de profissão. Assim que ficou sozinho foi abordado por funcionários e precisou provar que a sandália que usava era dele.

O clube São Raimundo atribuiu à cor da pele a acusação feita pelos funcionários e se pronunciou sobre o caso por meio de nota. O São Raimundo destacou ainda que foram feitos os procedimentos judiciais.

“Na tarde deste sábado, nosso atleta, Igor Cadrado, foi vítima de um ato racista cometido em um supermercado da capital amazonense, além de ter sido acusado da prática de um crime. Não podemos, de forma alguma, permitir que, na sociedade e momento que vivemos, as pessoas ainda sejam vítimas de tal ato de intolerância. O clube, por meio da diretoria de futebol, prestou e está prestando todo o suporte ao nosso atleta. O São Raimundo foi, e sempre será, o time do povo. Um time de todos. Basta de racismo”, disse a nota.

O Grupo DB também se pronunciou sobre o ocorrido e declarou que repudia veementemente qualquer comportamento de seus colaboradores que possam infringir os direitos e bem-estar de seus clientes.

“Reforçamos a política interna de não haver distinção por cor, religião, orientação sexual ou qualquer outra forma de discriminação. Asseguramos de que está sendo feito uma sindicância interna para a apuração dos fatos e se for comprovado qualquer comportamento de algum de nossos colaboradores que vá contra as condutas que pregamos, as medidas cabíveis serão devidamente aplicadas.

A Direção.”

Igor também se pronunciou nas redes sociais e agradeceu ao apoio recebido.

