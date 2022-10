São Sebastião do Uatumã realiza o 2º Torneio de Pesca Esportiva neste final de semana

Amazonas (AM)- A prefeitura de São Sebastião do Uatumã (a 246 km de Manaus) se prepara para a segunda edição do Torneio de Pesca Esportiva, neste fim de semana, com premiação de um carro 0 KM para o pescador do maior tucunaré.

O evento faz parte da programação da XX Festa do Tucunaré, de 21 a 23 de outubro, e contará também com feiras de artesanato, shows musicais, além da escolha da Garota Tucunaré.

“Tanto o Torneio de Pesca Esportiva, quanto a Festa do Tucunaré, são eventos muito aguardados pelos uatumãenses e turistas apreciadores da atividade. Garanto que quem quiser vir nos prestigiar, será muito bem-vindo. Somos conhecidos pela nossa hospitalidade e não vamos decepcionar”, garante o prefeito de São Sebastião do Uatumã, Jander Barreto.

Os três dias de evento serão realizados na praia em frente a cidade. No espaço será montado o palco onde acontecerão o desfile das concorrentes ao título de Garota Tucunaré 2022 e apresentação das atrações musicais.

No mesmo ambiente ocorrerão torneios de vôlei, futevôlei, Beach Soccer e natação. Todas as competições esportivas terão premiação ao final. Terá também exposição e venda da gastronomia regional e artesanatos feitos com produtos do polo moveleiro e demais matérias-primas extraídas da própria região. A programação começará no sexta-feira, dia 21, a partir das 18h.

“É por meio desse evento que temos a oportunidade de mostrar as belezas naturais e ir além, expor o valor do nosso povo, o talento dos uatumãenses, já que temos uma grande riqueza em artesanato, culinária, hotelaria e músicos. Por isso, temos a expectativa de alavancar o turismo local e despertar o empreendedorismo. Talento não falta”, destaca a secretária de turismo e cultura do município, Cristiana Neves.

Pesca Esportiva

Podem participar pescadores esportivos e turistas de qualquer localidade, contendo três integrantes por equipe, sendo dois pescadores (portando carteirinha de pescador esportivo amador) e um piloto (documentos pessoais). Para isso, é necessário fazer a inscrição antecipada que ficará disponível até às 4h30 do dia 23, no valor de R$300, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura do município.

A equipe que pegar o maior peixe será premiada com um carro 0KM, o segundo lugar fatura R$5 mil e o terceiro R$2.500.A pesca esportiva acontece no rio Uatumã, afluente da margem norte do rio Amazonas, uma das maiores potências na pesca esportiva da espécie do Tucunaré Açu, durante a temporada de rio baixo.

Os interessados em competir no Torneio de Pesca, precisam adquirir a carteira de pescador acessando o link: http://sistemas.ipaam.am.gov.br/carteira-pesca/.

Em seguida, preencher o formulário de participação: https://forms.gle/d9xFg6NYdcLX7q4K8

Em caso de dúvidas, entrar em contato através dos números: (92) 9 9506-7210/ (92) 9 9305-2953/ (92) 9 9212-5361/ (92) 9 9270-2034.*

Programação

A festa do Tucunaré começa a partir das 18h da sexta-feira (21) com uma salva de fogos. Seguida da cerimônia de abertura e shows de bandas locais. A principal atração da primeira noite será o cantor de toada de boi, Sebastião Jr.

No sábado (22), o evento começa às 8h, com a Copa Tucunaré de Beach Soccer, vôlei e futevôlei, e, em seguida terão shows de bandas locais e às 18h30 será realizada a eliminatória da escolha da Garota Tucunaré 2022. À meia-noite, George Japa assume o palco.

No domingo (23) e último e, o dia mais esperado, começará às 5h com a chamada das equipes para o Torneio da Pesca Esportiva, a largada será uma hora depois. Logo mais, às 8h será a natação, disputa da travessia do Rio Uatumã, em frente à cidade. Às 8h30 finais de Beach Soccer, vôlei e futevôlei, às 12h, o encerramento da pesca esportiva, às 16h escolha do Garoto Tucunaré Visitante, às 17h escolha da Garota Tucunaré Visitante e às 18h final do concurso da Garota Tucunaré 2022.

Todas as premiações serão realizadas às 19h e em seguida shows de bandas regionais. Nos intervalos, o som ficará por conta de Djs, além da banda Rabo de Vaca e bandas locais.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

SEC oferece oficina gratuita de maquiagem artística

Pirarucurta abre inscrições para projetos audiovisuais

Espaços culturais em Manaus recebem programação gratuita