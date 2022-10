Creche da Prefeitura de Manaus fica em 1º lugar no prêmio nacional ‘Destaque Educação’ 2022

Manaus (AM) – Com o projeto “Kurumins e Kunhatãs: Uma proposta de conhecimento Identitário Amazônico”, a Creche Municipal Magdalena Arce Daou da Prefeitura de Manaus, localizada no bairro Santa Luzia, zona Sul, alcançou o 1º lugar no prêmio nacional “Destaque Educação 2022″ do Educa Week, que é o maior evento sobre Educação Básica do Brasil. A divulgação do resultado aconteceu no último sábado (15), no YouTube no canal do evento.

O projeto iniciou em 2021 e tem o objetivo de trabalhar o contexto da Diversidade Cultural Amazônica, partindo da ótica infantil e da relação intergeracional familiar, preconizando que a criança é um sujeito histórico e de direitos, mas também é um sujeito geográfico imerso em um brincar identitário que também produz cultura.

Para a chefe da Gerência de Creches, Wissilene Brandão, a conquista do 1º lugar da creche é uma prova de como a educação infantil é levada a sério pelo prefeito de Manaus, David Almeida, e pela secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, e por todos os educadores da Semed.

“O primeiro lugar da creche no Educa Week é extremamente significante para rede municipal de educação, porque mostra mais uma vez o trabalho de qualidade e extremamente valoroso de uma creche pública, de que é isso que a gente faz, cotidianamente. Abriu os portões de qualquer creche de Manaus. Tudo isso é fruto do trabalho dos professores e da gestão da creche, da Semed e da Prefeitura de Manaus, que não medem esforços em apoiar as ações das nossas unidades de ensino” , disse Wissilene.

A professora da Creche, Maria Raquel Santos, é a idealizadora do projeto, que aconteceu a partir de uma fotografia de uma das crianças em uma pescaria no interior do Amazonas, que virou uma grande conversa dentro da sala de aula. Para a educadora, a conquista é para mostrar à sociedade os projetos inovadores desenvolvidos pela educação infantil de Manaus, desbancando a região Sul do Brasil que sempre ficam em 1º lugar nas premiações.

“Estamos mostrando para a sociedade em geral que em Manaus a educação infantil pública é levada a sério, nós conseguimos o primeiro lugar em uma premiação que, geralmente, é da região Sul do Brasil. Então, para todos nós, é uma grande satisfação colocar a nossa creche em primeiro lugar. Nosso projeto é muito bom, por isso já esperávamos esse resultado” , disse a idealizadora do projeto.

A creche atende 190 crianças de 1 a 3 anos de idade, no Maternal 1, 2 e 3, que participam dos vários projetos desenvolvidos pela unidade, que já recebeu premiação locais e nacionais, mas que o objetivo para 2023 é ser primeiro lugar na premiação internacional “World’s Best School Prizes”.

“A gente vem de um percurso de várias premiações na educação infantil. Temos projetos nossos na biblioteca da Fundação Maria Cecília Vidigal, mas a nossa meta é ser a melhor escola do mundo, por isso nosso objetivo é ser primeiro lugar no “World’s Best School Prizes”, que é uma premiação internacional, e nós vamos conseguir, e o mundo saberá do nosso trabalho em Manaus” , declarou a gestora da Creche, Jucy Seixas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura de Manaus realiza última convocação do cadastro reserva do concurso da Semed

IFAM divulga editais para processo seletivo de cursos técnicos e de graduação

Prefeito de Manaus diz ter meta de transformar educação da capital na ‘melhor do Brasil’