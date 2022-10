Lideranças indígenas participam de workshop de medicina indígena em Manaus

Manaus (AM) – Com a finalidade de socializar as atividades das oficinas realizadas ao longo deste ano nos Estados do Amazonas e Maranhão, o Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), em parceria com o Ministério da Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Centro de Medicina Indígena, realizará na próxima terça-feira (25), em Manaus, o workshop “Medicina Indígena”, reunindo aproximadamente 50 participantes, entre lideranças indígenas, pajés, tuxauas e kumuãs especialistas em medicina indígena. O evento ocorrerá no hotel Blue Tree, em Adrianópolis, Zona Centro-Sul, e terá dois dias de duração.

O evento cumpre mais uma etapa da formação do projeto Echo Covid, de fortalecimento da resposta à Covid-19 na região Amazônica do Brasil.

A intenção, de acordo com o pesquisador da Fiocruz Amazônia, Júlio César Schweickardt, coordenador do componente Medicina Indígena do projeto, é promover o compartilhamento de saberes entre os diferentes atores do projeto, vindos de diversas comunidades dos polos regionais de saúde indígena.

“São rezadores, benzedores, parteiras e raizeiros que farão um intercâmbio de informações e experiências, visando construir redes de saberes tradicionais e paralelamente fortalecer a medicina indígena no Brasil, em especial na Amazônia”, explica.

As oficinas de medicina indígena já foram realizadas nos municípios de São Gabriel da Cachoeira (de 18 a 19/8), na comunidade Maturacá; em Araribóia, no Maranhão (de 8 a 10/9), e Benjamim Constant (de 21 a 23/9), no polo base Filadélfia, na região do Alto Solimões, no Amazonas.

O projeto é financiado pelo Europian Civil Protection and Humanitarian Aid Operativos (Echo) e visa o fortalecimento da resposta da pandemia em vigilância, saúde mental e medicina tradicional com povos indígenas de quatro Estados (Amazonas, Roraima, Pará e Maranhão).

O projeto é desenvolvido pelo Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde na Amazônia (LAHPSA), do ILMD / Fiocruz Amazônia e conta com a colaboração dos pesquisadores em saúde pública Júlio Schweickardt, Michele El Ladri, Kátia Lima, Fabiane Vinente e Alessandra Pereira.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Ufam e Parque das Tribos realizam oficinas de Jornalismo Indígena

Conheça os benefícios da sorva, fruta que irmãos se alimentaram na floresta

Indígenas do AM conquistam bronze no Wrestling dos Jogos da Juventude