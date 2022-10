Com apoio da Prefeitura de Manaus, Superliga Nacional de Vôlei Masculino C tem tabela divulgada

Manaus (AM) – De volta ao cenário do voleibol nacional, de 4 a 8/11, Manaus sedia e realiza uma das etapas da Superliga Nacional C de Voleibol Masculino com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), e da Federação Amazonense de Voleibol. Serão oito clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste do país disputando por uma única vaga na Superliga B de 2023, que será cedida ao grande campeão.

A tabela já está definida, com todos os jogos programados para acontecer no Ginásio Renné Monteiro, localizado na avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, zona Centro-Sul, ao longo dos cinco dias. Além de receber a competição, a cidade terá três equipes representantes: Manaus Vôlei, apoiado pela prefeitura; Nacional; e Maximus Vôlei/UniNilton Lins.

Os participantes estão divididos em dois grupos, com quatro times em cada. Na primeira fase, os confrontos acontecem entre as equipes dentro da própria chave, no sistema de pontos corridos, em três rodadas. Os dois primeiros colocados de cada avançam diretamente às semifinais, e por consequência, à grande final posteriormente.

Nos preparativos finais para a Superliga C, o diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, reforça o investimento da prefeitura para que a cidade retorne à rota dos grandes eventos esportivos.

“Para nós é motivo de muita alegria poder resgatar o voleibol profissional em nossa cidade com um campeonato de nível nacional. Já tivemos grandes equipes no passado e estamos vendo mais três chegando em ascensão para a Superliga C, com a presença ilustre de times de outros estados. Uma final envolvendo dois de nossos representantes seria dos sonhos. Essa é a intenção que o prefeito David Almeida tem de fazer com que Manaus seja uma cidade esportiva. É um desejo nosso que as pessoas respirem esporte, e quem sabe possa estar influenciando na prática de atividades físicas como voleibol, handebol, a própria corrida de rua, entre outras modalidades”, comentou Aurilex.

Grupo A: Manaus Vôlei (AM), Santa Cruz Vôlei (PE), Central Vôlei (PE) e Vôlei Alta Floresta (MT).

Grupo B: Nacional (AM), Apade (PA), Maximus Vôlei (AM) e Sarça Voleibol (MT).

Confira a programação da Superliga C de Voleibol Masculino:

1ª rodada (4/11)

Apade x Maximus Vôlei – 15h

Santa Cruz x Central – 16h30

Nacional x Sarça – 18h

Manaus Vôlei x Voleibol Alta Floresta – 19h30

2ª rodada (5/11)

Sarça x Apade – 15h

Voleibol Alta Floresta x Santa Cruz – 16h30

Maximus Vôlei x Nacional – 18h

Manaus Vôlei x Central – 19h30

3ª rodada (6/11)

Maximus Vôlei x Sarça – 15h

Central x Voleibol Alta Floresta – 16h30

Nacional x Apade – 18h

Manaus Vôlei x Santa Cruz – 19h30

Semifinais (7/11)

1º colocado do grupo B x 2º colocado do grupo A – 18h

1º colocado do grupo A x 2º colocado do grupo B – 19h30

Final (8/11)

Vencedor do jogo 13 x vencedor do jogo 14 – 19h30

*Com informações da assessoria

