Mais um corpo com sinais de estrangulamento é encontrado em Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um homem ainda não identificado, foi encontrado com marcas de estrangulamento, na madrugada desta quinta-feira (3), atrás do Centro de Convivência da Aparecida, na rua Alexandre Amorim, no bairro Nossa Senhora Aparecida, zona Oeste da capital.

De acordo com as informações da equipe policial da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), populares encontraram o corpo e chamaram a polícia.

Os peritos do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local e constataram que a vítima morreu asfixiada por estrangulamento, o homem aparenta ter entre 20 e 30 anos de idade.

A vítima estava trajando uma camisa branca com detalhes pretos nas costas e mangas azuis, além disso ele estava com calça jeans e tênis branco.

Ainda conforme as autoridades, um detalhe que chamou a atenção foi a calça e a roupa íntima do homem estarem abaixadas, o que caracteriza um suposto estupro.

O corpo foi removido e encaminhado para o IML, para os procedimentos de necropsia, e posteriormente ficou à disposição de familiares para reconhecimento. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Este é o segundo corpo encontrado nesta quinta em zonas distintas da capital. O corpo de um homem até o momento não identificado, foi encontrado com marcas de tortura, no quilômetro 3, do ramal do Chico Mendes, bairro Distrito 2, na zona Leste de Manaus.

Os peritos do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), foram acionados e constataram que a vítima foi morta por espancamento, além disso, ele teve as seis unhas dos pés arrancadas e sofreu tentativa de estrangulamento com fio elétrico, a perícia ainda constatou que ele foi morto no local.

